이상훈 서울시의원 “교육 인프라 소외 지역 배제하면 ‘미래 교육’의 미래는 없다”

20일 서울교육청 정책협의회서 강북권 교육인프라 부족 문제 개선하는 균형발전 대책 촉구

“교육인프라 충분한 지역에 추가 신규 건립은 교육 불평등 심화시켜”

“운영 주체별로 분절된 서울시 도서관 정책, 소외 지역 보듬는 통합운영체계 구축해야”



지난 20일 열린 ‘서울시의회 더불어민주당-서울시교육청 정책협의회’



지난 20일 열린 ‘서울시의회 더불어민주당-서울시교육청 정책협의회’에서 발언중인 이상훈 의원

서울시의회 더불어민주당 정책수석부대표 이상훈 의원(강북2)은 지난 20일 열린 ‘서울시의회 더불어민주당-서울시교육청 정책협의회’에서 교육 인프라의 지역 편중을 불러오는 교육 정책을 비판하며 교육 불평등 해소를 위한 대책 마련을 촉구했다.이번 협의회는 제334회 임시회를 앞두고 서울시의회 민주당 대표단과 서울시교육청 간의 긴밀한 정책 공조를 위해 마련됐으며, 교육청 측에서는 부교육감을 비롯한 주요 실·국장이 참석해 ▲2026년 주요 업무계획 ▲AI 교육 종합계획 ▲서울창의예술교육센터 신규 건립 계획 등을 보고했다.이 의원은 AI 기반 예술 융합교육을 위한 서울창의예술교육센터를 서초구 잠원동에 설립한다는 계획에 대해 “이미 관련 교육 인프라가 충분히 갖춰진 지역에 미래 교육시설을 추가로 건립하는 것은 지역 균형발전을 정면으로 저해하는 것”이라고 비판했다.그는 “교육행정의 최우선 가치는 ‘공정’이어야 함에도 미래를 키우는 교육정책이 도리어 강북권 등 특정 지역을 소외시키고 있지는 않은지 꼼꼼히 성찰해야 한다”며 “교육 소외지역의 학생들도 차별 없이 첨단교육 혜택을 누릴 수 있도록 부지 선정부터 정책 수립 전반을 전면 재검토해야 한다”고 강조했다.이어 교육청, 서울시, 각 자치구가 제각각 운영하는 서울시 도서관 정책 체계의 비효율성을 꼬집으며 공급자를 중심으로 운영하는 도서관이 아닌 시민 중심의 도서관 정책 재편을 주문했다.이 의원은 “운영 주체별로 흩어져 있는 서울 소재 도서관의 미래 비전을 종합하기 위해서는 ‘통합 운영체계’를 수립해야 한다”고 제안하며 “통합 운영체계는 서울에서 수요 대비 인프라가 부족한 소외 지역에는 도서관을 추가 건립하는 한편, 지역 특성을 반영하여 특화 도서관을 기획하는 등 서울시 도서관의 발전을 모색하기 위함”이라고 설명했다.마지막으로 이상훈 의원은 “강북권을 비롯한 교육 소외지역을 외면한 채 추진하는 미래 교육에는 미래가 없다”며 “서울시의회 더불어민주당은 지역에 상관없이 모든 시민이 양질의 교육을 누릴 수 있도록 기반 마련과 예산 지원에 앞장서겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부