‘장애인 최고 복지는 일자리’…경기도, 사상 최대 예산으로 1만 개 일자리 창출



2025년 3월 28일 김동연 경기도지사가 장애청년 기회 로그IN행사에서 강남대 아이큐브 동아리 학생들과 간담회를 하고 있다. (경기도 제공)

경기도가 올해 장애인 일자리 예산으로 역대 최대 규모인 2353억원을 투입해 1만 115개의 장애인 일자리를 창출한다. 이는 지난해보다 예산은 240억원(11.4%), 일자리는 952개(10.4%) 늘어난 수치다.도는 ‘더 많은 기회, 더 고른 기회, 더 나은 기회’를 위한 장애인 고용 촉진 활성화를 비전으로 3대 정책 목표, 4개 과제, 세부 추진 사업 29개로 2026년도 경기도 장애인 일자리 사업 계획을 짰다고 25일 밝혔다.도는 어려운 재정 여건에도 비장애인에 비해 경제활동에 어려움을 겪는 장애인들에게 사회 참여 유도와 경제적 자립 기반을 확대하는 데 중점을 뒀다.우선 장애 유형별, 장애 정도에 따른 맞춤형 일자리 수를 확대하고, 장애인 직업 재활 시설을 이용하는 훈련 장애인의 기회 수당을 지속적으로 지원한다.또 시각장애인 안마사 심화 직업 훈련, 중증 장애인 직업 재활 교육 사업, 택시 운전원 양성 사업, 발달장애인 보조기기 관리사 양성 등 참여자의 업무 능력 향상을 위한 맞춤형 교육·훈련을 실시한다.이와 함께 경기도 28개 산하 공공기관의 장애인 의무 고용률을 5%로 높이고, 장애인 청년 인턴제·장애인 생산품 구입 연계 고용 강화를 통해 공공기관의 사회적 책임 이행도 강화할 계획이다.김동연 경기도지사는 지난해 3월 28일 ‘장애 청년 기회 로그IN 행사’에서 강남대 아이큐브 동아리 학생들과 간담회를 갖고 “같이 더불어 사는 사회는 길게, 제대로 성장해 가는 사회다. 대한민국을 1년, 2년짜리 효율로 보는 게 아니라 10년, 50년, 100년 영구하게, 시간을 길게 잡으면 효율의 개념이 달라진다”면서 “경기도청과 도 공공기관이 장애인을 조금이라도 더 고용하고 장애인과 비장애인이 같이 어우러지는 사회가 됐으면 한다”고 밝힌 바 있다.안승순 기자