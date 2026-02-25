이천쌀문화축제, 대한민국축제콘텐츠대상 ‘축제 명예의 전당상’ 수상

서울Pn

중랑구, 역대 최대 ‘어르신 일자리’ 4060명

이천시(시장 김경희, 왼쪽 세 번째)의 ‘이천쌀문화축제’가 24일 ‘2026 제14회 대한민국축제콘텐츠대상’ 시상식에서 ‘축제 명예의 전당상’을 받았다. (이천시 제공)


‘이천쌀문화축제’가 24일 서울 전쟁기념관에서 열린 ‘2026 제14회 대한민국축제콘텐츠대상’ 시상식에서 ‘축제 명예의 전당상’을 받았다.

이천시는 2013년 제1회 시상식을 시작으로 올해 14회까지, 코로나19로 축제가 열리지 않았던 기간을 제외하고 참여한 모든 회차(통산 12회)에서 수상하는 기록을 세웠다.

이번 심사에서 이천쌀문화축제는 전통 농경문화를 재해석한 11개 테마 마당과 관람객 편의시설 확충에서 높은 점수를 받았다. 특히 반도체 산업과 쌀을 연계한 공간 구성, 다회용기 전면 도입을 통한 ‘친환경 축제’ 모델 제시가 결정적인 수상 요인으로 꼽혔다.

김경희 이천시장은 “이번 수상은 시민과 관광객이 함께 만든 값진 성과”라며 “이천쌀의 우수성을 알리고 전통문화를 계승하는 세계적인 글로벌 축제로 도약시키겠다”고 밝혔다.

한편 제25회 이천쌀문화축제는 10월 중 5일간 이천시 일원에서 개최될 예정이다.


안승순 기자
