최유희 서울시의원, 서울시재향군인회 감사패 수상… 안보·보훈 정책 지원 의정활동 결실

서울시재향군인회 정기총회에서 205만 서울 향군의 뜻 담아 감사패 전달

지역 안보단체와의 협력 강화 및 제도적 지원 노력 공로 인정



최유희 의원이 감사패를 수상하고 있다.



최유희 의원이 감사패를 수상하고 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최유희 서울시의원(국민의힘·용산2)은 지난 24일 열린 서울시재향군인회 정기총회에서 서울시재향군인회로부터 감사패를 받았다. 이번 감사패는 향군 조직 활성화와 관련 단체의 안정적 운영을 위한 의정활동의 공로를 인정받아 수여된 것으로, 205만 서울 향군의 감사의 뜻이 담겼다.서울시재향군인회는 재향군인 상호 간의 친목 도모와 권익 향상, 국가 발전과 사회 공익 증진을 목적으로 활동하는 안보·보훈 단체다. 안보 교육과 복지 증진 사업을 통해 지역사회 안보 의식 제고에 기여하고 있다. 이날 정기총회에는 오세훈 서울시장과 김병민 정무부시장 등 주요 인사들이 참석해 향군의 활동 성과를 공유하고 단체의 역할을 격려했다.최 의원은 이러한 단체 활동이 안정적으로 지속될 수 있도록 정책적 지원의 필요성을 꾸준히 제기해 왔다. 또한 관련 단체의 운영 현황을 점검하고 제도적 기반을 보완하는 데 힘써 왔으며, 지역사회 안보 교육의 내실화와 세대 간 안보 가치 공유의 중요성을 강조하는 등 의정활동을 이어왔다.이번 감사패 수상은 그간의 정책 제안과 현장 소통 노력이 종합적으로 평가된 결과로, 안보·보훈 분야 단체와의 협력 기반을 강화하고 시민 참여를 확대해 온 의정활동의 성과라는 점에서 의미를 갖는다.최 의원은 “재향군인회의 헌신과 봉사는 지역사회의 중요한 자산”이라며 “앞으로도 안보와 보훈의 가치를 존중하는 의정활동을 통해 서울시 차원의 지원 체계를 더욱 체계적으로 마련하겠다”고 밝혔다.이어 “세대 간 안보 인식의 공감대를 넓히고, 관련 단체가 안정적으로 역할을 수행할 수 있도록 지속적으로 점검하고 지원하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부