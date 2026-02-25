김동연 “공공주택, 단순 공급 아닌 사람 중심으로”…‘경기도형 공공주택 비전’ 발표

달달버스 시즌 2 첫 일정, 양주 ‘경기 유니티’서 비전 밝혀

두 번째 민생경제 현장투어를 시작한 김동연 경기도지사가 25일 남양주 ‘경기 유니티’에서 ‘경기도형 공공주택 비전’을 발표하고 있다. (경기도 제공)

두 번째 민생경제 현장투어를 시작한 김동연 경기도지사는 25일 남양주 ‘경기 유니티’에서 ‘경기도형 공공주택, 경기 All Care(올 케어) 비전 발표 및 타운홀미팅’을 열고 ‘공공주택’을 주제로 도민들과 의견을 나눴다.김 지사는 “오늘 달달버스의 주제는 공공주택이다. 경기도는 국정의 제1동반자로서 정부의 부동산 시장 안정화 대책에 가장 빠르고 적극적으로 지원하고 있다”고 경기도형 공공주택 비전 발표 배경을 설명했다.그러면서 ▲사람 중심 ▲공간복지 거점 ▲부담 가능한 주거 사다리를 경기도형 공공주택의 3대 비전으로 제시했다.‘사람 중심’의 공공주택은 다인 가구를 위한 대형 평형의 분양주택, 1인 가구를 위한 최소 면적 마련 등을 통해 주거 기본권을 보장한다. 천편일률적인 디자인을 넘어 최신 주거 트렌드와 공공의 책임을 결합한 경기도만의 설계를 특화하겠다는 뜻이 담겼다. 1인 가구 최소 면적을 기준 대비 약 1.8배 넓게(기준 14㎡ → 확대 25㎡) 적용할 계획이다.김 지사는 두 번째로 주거, 돌봄, 건강, 여가가 하나로 연결되는 ‘공간복지 거점’을 탄생시키겠다고 밝혔다. 정부가 추진하고 있는 ‘통합돌봄’ 정책의 공간적 기반을 경기도 공공주택에서부터 시작한다.통합돌봄을 공공주택을 통해 실현시킨 사례가 바로 이날 행사가 열린 ‘경기 유니티’다. 경기 유니티는 지난해 12월 남양주시 다산지금 A5 경기행복주택 단지 내에 조성된 세대 통합형 커뮤니티 공간으로, 영유아부터 노년층까지 한 건물에서 돌봄·건강·여가를 함께 누릴 수 있게 설계된 지역 거점이다. 경기주택도시공사(GH) 공공주택의 유휴 공간에 전문성을 갖춘 민간기관이 아이 돌봄, 놀이·활동 공간, 고령자 건강교실, 여가·운동 공간 등을 운영하도록 하고 있다.마지막으로 경기도형 적금주택 등을 통해 부담 가능한 주거 사다리를 마련, 주택 마련에 필요한 부담을 낮추겠다고 선언했다. 누구나 내 집 마련을 할 수 있는 기회를 경기도형 공공주택이 제공하는 정책으로 ‘경기도형 적금주택’은 매달 적금을 붓듯이 주택 지분을 차곡차곡 적립해 20~30년 뒤 100% 소유권을 갖게 되는 새로운 공공분양주택 모델이다. 수원 광교에서 전국 최초의 적금주택이 추진 중이며, 2029년 상반기 입주가 목표다. 도는 해당 사업의 정책 효과를 검토해 GH공사 참여 3기 신도시, 경기 기회타운 등에 확대 공급할 계획이다.또 고령자 친화·청년 특화·일자리 연계 등 지역 특성과 수요에 대응하는 맞춤형 공공주택을 공급할 방침이다.맞춤형 공공주택으로는 하남교산에서 고령자 친화주택(사회복지시설 등 커뮤니티 조성)을, 의정부와 서안양에서 청년 특화주택(청년 생활 패턴 반영한 커뮤니티, 학습, 휴식 프로그램)을, 광명과 광주에서 일자리 연계형(산단 근로자 우선 공급)을 각각 추진하고 있다.김 지사는 “올해 경기도는 우리 경기도민들의 생활비 절감에 대해서 신경을 많이 쓰고 있다. 생활비 절감은 크게 주거, 교통, 돌봄”이라며 “분양과 임대를 지금 말씀드린 방향으로 새롭게, 다른 시도에서 시도하지 않는 것을 경기도에서부터 시행함으로써 좋은 본을 보이겠다”고 강조했다.이어 “경기도 주민들을 위한 새로운 주거 방향을 세우는 것은 물론 중앙정부에서 하는 주거 안정화 대책이 큰 성공을 거두기를 기대하고 함께하겠다”고 밝혔다.경기도는 이날 정부의 도심 중심 주택 공급 확대 기조에 맞춰 노후 신도시와 원도심 정비사업을 촉진하기 위해 ‘경기 All Care(올 케어)’ 방안도 발표했다.경기 All Care(올 케어)는 1기 신도시를 포함한 노후계획도시와 원도심 정비사업 시 복잡한 행정 절차와 이해관계자 간 갈등으로 인한 사업 장기화 및 추진 동력 저해(평균 10~15년 소요)를 개선하기 위한 조치다.사업 초기인 기본계획 때는 경기도 도시계획위원회 사전자문과 기본계획 컨설팅 등을 통해 소요 기간을 약 83%(6개월에서 1개월) 단축하고, 특별정비계획 단계에서는 민관 협의체, 공동주택 재정비 컨설팅 등을 통해 소요 시간을 60%(30개월에서 12개월) 단축하는 등 정비사업 기본계획 수립부터 준공까지 전 주기에 걸친 지원 체계를 구축하는 것이 핵심이다.안승순 기자