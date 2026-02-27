서울Pn

검색

서울시, 2028년까지 재개발·재건축 8만 500

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑의 참여형 복지 ‘사랑넷’, 국민이 체감한 혁

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천구, 행안부 지방자치단체 혁신평가 ‘우수’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구 남대문시장, 걷기 더 즐거워진다…6월까지 ‘

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

경과원, 기술창업 70개 사 발굴…최대 3000만원·투자 및 컨설팅 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
김현곤 원장 “혁신 기업들이 글로벌 기업으로 성장하도록 지원하겠다”


  •
경과원 포스터


경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 다음 달 16일까지 도내 예비창업자와 초기·재도전 창업자를 대상으로 ‘2026년 경기 기술창업 지원사업’ 통합 모집을 통해 총 70개 사를 선발한다고 밝혔다.

이번 통합 공고는 그동안 각각 추진하던 기술창업 지원사업 3개를 하나로 묶어 창업 단계별 맞춤 지원 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

모집 분야는 ‘예비·초기 기술창업지원’, ‘기술창업 재도전 지원’, ‘반려동물산업 창업지원’이다.

‘예비·초기 기술창업지원’에서는 정보통신(IT), 바이오, 기계·소재 등 기술 분야의 혁신 스타트업 40개 사를 선발한다. 예비창업자에게는 최대 1000만원을, 창업 3년 이내의 초기창업자에게는 최대 3000만원의 사업화 자금을 지원한다. 경과원은 경기 북부 지역의 창업 생태계 활성화를 위해 북부 소재 초기 창업자 10개 사를 우선 선발할 계획이다.

‘기술창업 재도전 지원’은 과거 폐업 경험이 있는 기술 기반 재창업자 10개 사를 대상으로 한다. 최우수 1개사에는 3000만원, 우수 2개 사에는 각 2200만원, 장려 7개 사에는 각 2000만원을 지원한다. 선정 인원의 30% 이상을 39세 이하 청년으로 배정해 청년 재기를 뒷받침한다.

급성장하는 반려동물 시장을 겨냥한 ‘반려동물산업 창업지원’은 20개 사를 선발해 예비창업자에게 최대 2000만원, 초기창업자에게 최대 3000만원을 지원한다. 하반기 개최될 IR 데모데이를 통해 우수한 성적을 거둔 3개사에는 최대 500만원의 추가 지원금도 제공할 예정이다. 선정된 기업에는 사업화 자금과 함께 전문 액셀러레이터의 맞춤형 컨설팅, IR 데모데이, 투자상담회, 네트워킹 등 역량 강화 프로그램이 제공된다.

최종 선정 기업은 5월 중 협약을 체결하고, 약 6개월간 본격적인 과제 수행에 들어간다.

김현곤 경과원장은 “이번 통합 공고는 창업가들이 자신의 사업 단계에 꼭 필요한 지원을 적기에 받을 수 있도록 돕기 위해 마련했다”며 “전문가 멘토링과 투자 연계, 시장 진출 지원을 촘촘히 연결해 경기도를 대한민국 기술창업의 중심지로 자리매김하도록 하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

정책·행정 최신 기사
정책브리핑(Korea.kr) 최신 보도자료

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구청장이 발로 뛰는 ‘섬김행정’ 송파구민 얼굴에는

서강석 구청장, 27개동 순회 마무리

강남, 통합돌봄 필요한 퇴원 환자 지원

지역 내 의료기관 6곳과 MOU

마포, 160억 투입해 전통시장 살린다

망원·월드컵·농수산물시장 등 5년간 시설 개선·활성화 나서

살기 좋은 관악, 지자체 혁신평가서 올해도 ‘전국

2년 연속… 8개 지표서 우수등급

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr