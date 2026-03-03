동대문구, 통합돌봄 시범사업 ‘현장 평가’ 실시

5대 분야 34개 서비스 연계 기반 구축

서울 동대문구는 통합돌봄 시범사업을 지난달 26일 종합 점검하고 개선 과제를 정리했다고 3일 밝혔다. 구는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(돌봄통합지원법)’이 이달 27일 시행되는 데 맞춰 시범사업을 실시했다.구는 지난달 26일 동 돌봄매니저, 통합지원협의체, 지역 의료계, 재택의료 연계 기관 등과 함께 간담회 형식으로 ▲대상자 발굴 기준 ▲‘한 번 신청’ 이후 서비스 연계 속도 ▲기관 간 역할 분담 ▲현장 공백 발생 지점 등을 세밀하게 점검했다.시범사업은 보건의료·건강·요양·돌봄·주거복지 등 5대 분야를 한 묶음으로 연계하는 모델을 목표로 추진됐다. 구는 단계별 34개 서비스를 연계할 수 있는 기반을 마련했으며, 본사업에서는 이 전달체계를 ‘상시 운영’ 수준으로 끌어올린다는 계획이다.이용자 만족도 조사도 병행했다. 대상자 조사·발굴과 서비스 연계를 축적해 왔으며, 확보된 운영 데이터는 본사업 실행 지침에 반영할 계획이다. 또 ▲사례회의 운영 방식 ▲기관 간 의뢰·회신 표준화 ▲퇴원환자 등 돌봄 공백 위험군 우선 연계 같은 ‘현장형 보완책’을 정리해 3월 본사업에 적용한다.이필형 구청장은 “서류로만 돌아가는 돌봄이 아니라, 주민이 실제로 체감하는 연결이 되도록 현장 의견을 운영 기준으로 바꾸겠다”며 “필요할 때 누구나 공평하게 이용할 수 있는 통합돌봄 체계를 더 촘촘히 다듬어가겠다”고 밝혔다.유규상 기자