“알면 더 맛있다” 도봉구, 미식 인문학 강좌 개설

도봉구 ‘알면 더 맛있는 미식 인문학’ 포스터.
서울시 제공


서울 도봉구는 ‘알면 더 맛있는 미식 인문학’ 강좌를 오는 11일부터 운영한다고 3일 밝혔다. 이번 강좌는 음식에 담긴 역사와 문화, 종교, 경제적 배경을 살펴보며 미식을 깊이 이해할 수 있도록 기획됐다.

강좌에서는 중국, 일본의 음식 문화 역사를 시작으로 동남아시아, 유럽, 미국 등 세계 각국의 미식을 다룬다. 운영 기간은 3월 11일부터 4월 29일까지다. 시간은 오후 1시 30분부터 3시 30분이며, 매주 수요일마다 총 8회 열린다.

수강료는 1만 8000원에 실습비 2만원은 별도다. 정원은 30명이며, 선착순으로 접수를 마감한다. 신청은 9일 오후 6시까지 도봉구 교육포털 ‘도봉배움e’에서 하면 된다.

오언석 구청장은 “이번 미식 인문학 강좌를 통해 구민들이 일상 속 음식에 담긴 역사와 문화를 새롭게 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “배움과 즐거움이 함께하는 인문학 강좌를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
