서울시, 소상공인 ‘다시서기 프로젝트’ 상시 모집

서울시청사 전경. 서울시 제공


서울시는 소상공인의 재기를 돕는 ‘2026년 서울형 다시서기 프로젝트’를 상시 모집으로 운영한다고 3일 밝혔다.

이 프로젝트는 폐업 경험이 있는 소상공인 등을 대상으로 1대1 컨설팅과 온라인 교육을 제공한다. 또 저금리 보증 대출을 연계해 대출금리의 최대 2.5%포인트까지 이자를 보전하고, 보증료도 40만원 한도에서 부담을 덜어준다. 교육 이수자에게는 초기 자금 최대 200만원을 지급한다.

지원 대상은 재창업 기업과 성실 상환 기업을 비롯해 법적으로 채무 상환 책임을 면제받은 성실 실패 기업 등이다.

시는 2021년 코로나19 시기 98명 지원을 시작으로 규모를 꾸준히 확대해 왔으며, 올해는 연간 600명을 지원할 계획이다. 상반기 모집은 6월 30일까지 진행되며, 서울시 자영업지원센터 홈페이지에서 신청할 수 있다.

최항도 서울신용보증재단 이사장은 “재도전을 준비하는 소상공인이 생업을 이어가면서도 필요한 시점에 지원을 받을 수 있도록 제도를 개선해 나가겠다”며 “새로운 성공을 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.


유규상 기자
