서울Pn

검색

서울시, 338억 투입 노후차 조기 폐차 확대

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

[단독] “와이파이 빛의 속도로”… 한강공원 인터

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

건강 챙기고 쾌적한 생활환경 가꾸는 은평

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

옹벽·공사장 등 326곳 현장 점검… 성북, 해빙

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

사랑, 노란 설렘으로 피어나다… 구례산수유꽃축제 화이트데이에 개막

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

화이트데이에 피어나는 노란 설렘


  •
오는 14일부터 22일까지 지리산온천관광지 일원에서 ‘제27회 구례산수유꽃축제’가 열린다.



오는 14일부터 22일까지 지리산온천관광지 일원에서 ‘제27회 구례산수유꽃축제’가 열린다.


전남 구례군이 14일부터 22일까지 9일 동안 지리산온천관광지 일원에서 ‘제27회 구례산수유꽃축제’를 개최한다.

이번 축제는 ‘영원한 사랑, 구례에 피어나는 노란 설렘’을 주제로 화이트데이와 연계한 감성 테마를 강화했다. 특히 행사장 입구에는 방문객들이 하트 모양 메모판에 소원을 적어 걸 수 있도록 ‘빛과 사랑의 터널(천년의 약속)’을 조성했다. 군은 산수유꽃이 지닌 ‘영원한 사랑’의 의미를 체험형 콘텐츠로 확장했다.

대표 프로그램인 산수유 열매 까기 대회를 비롯해 산수유 골든벨, 산수유 떡메치기 체험, 산수유차 무료 시음회 등 참여형 프로그램도 대폭 강화했다. 군은 어린이를 위한 산수유 캐릭터 키링·드림캐처 만들기, 핀버튼 만들기 체험도 새롭게 확대 운영해 가족 단위 관광객의 만족도를 높일 계획이다.


  •
오는 14일부터 22일까지 지리산온천관광지 일원에서 ‘제27회 구례산수유꽃축제’가 열린다.


공식 일정은 14일 오전 10시 산수유 시목지에서 풍년기원제로 시작한다. 같은 날 오후 3시 주 행사장에서 열리는 개막식에는 손태진, 일레븐, 현진우, 이정옥 등 인기 가수들이 출연해 축제 분위기를 띄운다.

축제 기간에는 사랑·설렘·산수유를 키워드로 한 버스킹 공연이 이어지고, 국가무형문화유산 농악 한마당과 읍·면 주민자치 프로그램도 무대에 오른다.

군 관계자는 “화이트데이에 시작되는 이번 축제가 사랑하는 사람과 함께 봄의 추억을 만드는 특별한 시간이 되길 바란다”고 밝혔다.

구례 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

구민 위해 소송도 불사하는 ‘강수’… 마포 행복 ‘

박강수 마포구청장

성동 “어르신 맞춤 운동 지원… 셔틀버스로 모십니다

마장 스마트헬스케어센터 오픈 성수 포함해 6번째 권역별 거점

“행정·문화·여가 동시에… 중랑은 주민·지역공동체

류경기 구청장 ‘공원주차장’ 준공

“쓰레기 무단투기 그만”… 강서, 단속 TF까지 띄

진교훈 구청장, 길거리 점검 동행

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr