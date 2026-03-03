김영록 전남지사 “행정통합 최우선 과제는 산업유치”

전남·광주 모두 잘 살도록 반도체·AI 등 Y4노믹스 비전 강조
김영록 전남지사가 3일 전남광주특별시 행정통합의 최우선 과제로 산업 유치를 꼽았다.
김영록 지사는 이날 오전 도청 서재필실에서 실국 정책회의를 갖고 “행정통합의 제일 중요한 문제는 산업 유치다”며 전남·광주가 모두 잘 살도록 어느 지역이나 계층도 소외됨이 없고, 한분 한분이 손해보는 일이 없도록 구체적 로드맵을 준비하자”고 강조했다.
또 “지난해 말 행정통합 의지를 밝히면서 ‘잘 될 수 있을까’ 걱정했는데, 광주시장이 즉시 화답하고, 대통령의 청와대 오찬과 정부의 20조 재정 인센티브 발표에 더해 민주당 양 시도당위원장이 시·도 균형을 맞추면서 선도적 역할을 해줘 특별법이 제정됐다”고 밝혔다.
이어 “대한민국 제1호 광역통합으로서 전남광주통합특별시 출범은 온 시도민과 함께 일군 역사적인 쾌거”라며 “앞으로는 보다 구체적인 통합추진 로드맵을 만드는 등 7월 출범 이후 혼선이 없도록 준비하자”고 말했다.
김영록 지사는 또 “젊은 청년에게 일자리를 만들어줄 Y4-노믹스 비전을 발표했는데, ‘Y’는 젊은세대(Younger)를 의미하기도 하고, 전남·광주에 깔대기처럼 집중한다는 뜻도 담겼다”며 “반도체와 AI, 로봇, 에너지, 이차전지, 수소 등 첨단산업부터 농수축산업, 문화관광산업 등까지 고루 육성하겠다”고 말했다.
이어 “이제 반도체산업 유치가 임박해오고 있다”며 “반도체산업이 전남·광주에 오면 낙후의 대명사라는 속앓이를 딛고 판을 바꾸게 될 것”이라고 전망했다.
김영록 지사는 이밖에도 지방 주도 관광산업 대전환과 2026 여수세계섬박람회 개최 시기에 맞춘 섬 반값 여행 추진, 지방도와 지방 어항 등의 국도 및 국가 어항 승격 지속 건의 등을 당부했다.
무안 류지홍 기자
