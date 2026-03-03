장성군, 2025년 합계출산율 1.68명…전국 2위

‘아이 성장’ 전남 장성군 합계출산율 전국 2위

2023년부터 반등, 2024년 전국 5위 계속 상승

김한종 군수 “합계출산율 1위도 충분히 가능”



김한종 장성군수와 공직자들이 2026년 새해 첫 아기인 유시웅 군 가족과 기념사진을 찍고 있다. (장성군 제공)

전남 장성군이 전국에서 두 번째로 높은 합계출산율을 기록했다고 3일 밝혔다.통계청이 최근 발표한 ‘2025년 출생·사망 통계’에 따르면 장성군의 합계출산율은 1.68명으로 전국 2위에 올랐다.장성군의 합계출산율은 수년 전부터 꾸준히 ‘우상향’을 보이고 있다. 코로나19 팬데믹 시기였던 2022년 0.83명까지 가라앉았다가 2023년 1.15명으로 반등했고, 2024년에는 1.34명까지 뛰었다. 이어 2025년에는 1.68명을 기록하며 가파른 상승세를 보이고 있다.합계출산율은 한 여성이 가임 기간(15~49세) 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 말한다. 이 수치가 높을수록 사회적, 경제적 환경이 양호한 것으로 해석될 수 있다.장성군 합계출산율이 전국 최고 수준에 오른 것은 주거, 육아, 교육 등 다양한 분야에 걸쳐 아이 낳고 기르기 좋은 환경을 꾸준히 갖춰 온 결과로 분석된다.군은 기존 첫째·둘째·셋째·넷째아 이상 출산 가정에 각각 120만·250만·420만·1000만원을 지급하던 신생아 양육비를 민선 8기 출범 이후인 2023년부터 400만·600만·800만·1000만원으로 대폭 확대했다.고위험 임산부 등을 대상으로 스마트 워치, 체중계, 혈압·혈당계 등을 제공하고 건강 상태를 확인하는 ‘스마트 맘케어’ 사업, 12주 이상 임신부에게 가사도우미, 청소 비용을 지원하는 ‘맘든든 가사케어’ 서비스, 신혼부부 건강 검진 등 촘촘하고 세심한 지원이 돋보인다.초·중·고등학교 입학축하금과 중·고교 신입생 교복비 지원, 청소년 수당(꿈키움바우처), 학기당 최대 200만원까지 받을 수 있는 대학생 등록금 지원 사업 등 교육 부문 지원도 눈에 띈다. 3월부터는 (재)장성장학회가 운영을 맡아 대학생 주거비 지원도 시작한다.온 가족 복지 서비스를 제공하는 ‘가족행복센터’도 살기 좋은 여건을 갖추는 데 일조하고 있다. 최근에는 청년들을 위한 활동 거점도 마련했다. 군은 지난 27일 청년센터 ‘아우름’ 준공식을 갖고, 체계적인 청년 지원을 시작했다. 외식업 분야 청년들의 성장을 도울 ‘장성미식산업진흥원’은 오는 4월부터 시범 운영에 들어갈 예정이다.김한종 장성군수는 “첨단3지구 주거단지 입주를 시작으로 장성 인구는 대전환을 맞이하게 될 것”이라며 “인구 6만 시대, 합계출산율 1위도 충분히 가능하다”고 밝혔다. 이어 “장성으로 모여드는 인구가 안정적으로 정착해 살아갈 수 있도록 시스템 구축과 지원에 주력하겠으며, 지역 발전의 동력을 확보해 행복이 성장하는 장성을 완성하겠다”고 강조했다.임형주 기자