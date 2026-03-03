완도군, 59억 투입해 ‘친환경 수산물 인증’ 지원

친환경 수산물 인증 직불금, 국제 인증 지원, 컨설팅 등 추진
전남 완도군이 총 59억 원을 투입해 ‘친환경 수산물 인증 지원사업’을 추진한다.
이번 사업은 친환경 수산물의 경쟁력 확보와 유통망 확대 및 수출 증대를 도모하기 위해 마련했다.
지원사업은 크게 4가지로 친환경 수산물 인증 직불금과 친환경 수산물 국제 인증 지원, 유기 수산물 인증 컨설팅, 친환경 수산물 인증비 지원 등이다.
‘친환경 수산물 인증 직불금’은 53억 원 전액 국비로 추진되며 친환경 인증을 받은 생산자에게 일정 금액을 지원한다.
직불금 지급으로 생산자는 생산 비용 부담을 줄이고 지속 가능한 생산 활동을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.
1억 4천만 원을 투입해 유기 수산물 인증 컨설팅을 추진하고, 8400만 원을 투입, 친환경 수산물 인증비도 지원한다.
친환경 수산물 인증 지원사업을 통해 소비자들이 신뢰할 수 있는 수산물 공급과 지속 가능한 친환경 수산물 생산에도 도움이 될 것으로 전망된다.
완도군은 그동안 전복, 미역, 다시마, 파래 등을 생산하는 478개 어가에서 친환경 수산물 국내 인증(유기·무항생제)을 받았으며, 전복, 미역, 쇠미역 등을 생산하는 80개 어가에서 친환경 수산물 국제 인증(ASC, ASC-MSC)을 받았다.
완도 류지홍 기자
