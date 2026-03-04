전남도, 산업위기지역 광양만권 이차전지 특화단지 신청

투자규모 총 10조, 미래첨단국가산단과 세풍산단 등 7곳 연계



광양만권 율촌1산단 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남도가 산업위기선제대응지역인 여수와 광양시 등 광양만권 일원에 국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 공모 신청서를 제출하고 본격적인 유치전에 돌입했다.이번 공모는 글로벌 배터리 산업 경쟁이 심화하는 상황에서 핵심 광물 확보부터 소재 생산, 재활용까지 이어지는 공급망을 국내에 구축하기 위한 국가 전략 차원에서 추진됐다.전남도가 신청한 특화단지는 광양만권의 미래첨단국가산단과 율촌제1산단, 해룡산단, 세풍산단, 동호안 등 7개 산업단지를 연계해 조성된다.총사업비는 부지 조성 등 기반 구축 사업비 2조 8452억 원과 유치 기업 투자액 등 10조 원에 이를 전망이다.광양만권은 항만·철강·석유화학·소재 산업이 집적한 국내 최대 산업벨트를 기반으로 리튬·니켈 등 핵심 광물 정련과 양극재 생산, 사용 후 배터리 재활용까지 이어지는 국내 유일의 이차전지 전주기 공급망을 갖춘 지역으로 평가받고 있다.특히 미래첨단국가산단과 연계한 입지 확장성이 뛰어나 특화단지 지정 시 대규모 민간투자 유입과 글로벌 배터리 기업 집적이 가능해 배터리 산업 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다.특화단지로 지정되면 예비타당성조사 특례, 인력 양성·연구개발·기반시설 구축에 대한 국비 지원, 국가산단 지정 신청, 신속한 인허가 특례 등이 적용돼 사업 추진 속도가 획기적으로 빨라질 전망이다.전남도는 산업위기선제대응지역으로 지정된 여수와 광양 등 광양만권의 산업 경쟁력 강화와 지역 경제 활성화를 위해 이차전지 특화단지 지정에 총력을 기울일 계획이다.김기홍 전남도 전략산업국장은 “이번 특화단지 지정은 전남만의 과제가 아니라 국가 산업안보와 미래 먹거리를 위한 전략적 선택이다”라며 “400만 전남광주특별시 도약을 이루도록 특화단지 지정에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자