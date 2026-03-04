함평군, ‘나빛파크’ 조성 사업 현장 점검

총 135억 원 투입, 오는 4월 나비대축제에 맞춰 개장 예정



함평군관계자들이 ‘나빛파크’ 조성 사업 현장을 방문해 막바지 현장 점검을 하고 있다.

전남 함평군이 생태 교육과 놀이를 결합한 차세대 관광 거점인 ‘나빛파크’ 조성 사업 현장을 방문해 막바지 점검을 벌였다.이번 사업은 2022년 전남도가 주관한 ‘전남형 지역 성장 전략사업’ 공모에 선정돼 군이 추진하는 핵심 프로젝트다.군은 2024년 12월 착공해 도비 50억원 등 총 135억원의 예산을 투입해 오는 4월 제28회 함평 나비대축제 개막에 맞춰 완공할 예정이다.나빛파크는 생태 교육과 체험형 오락을 융합한 복합 에듀테인먼트 시설로, 지상 2층 규모의 건물과 약 1만 1000㎡ 규모의 생태습지, 4000㎡ 규모의 체험형 놀이터가 들어설 예정이다.실내에는 ▲신비로운 나비의 숲 ▲나비 아트 공작소 ▲꽃줄기 나비마을 ▲팔랑팔랑 연구소 등 관람객이 곤충의 생태를 직접 체험하고 배울 수 있는 4개 테마관이 들어선다.야외 공간에는 생태와 예술을 결합한 가족 단위 체험 공간과 역동적인 모험 놀이시설을 배치해, 어린이들이 자연 속에서 자유롭게 뛰어놀며 창의력을 키울 수 있는 환경을 제공한다.군 관계자는 “나빛파크를 어린이들이 자연과 교감하며 상상력을 키울 수 있는 국내 최고의 체험형 교육 공간으로 만들겠다”며 “함평만의 특화된 콘텐츠를 지역 자원과 결합해 사계절 내내 사랑받는 관광 명소로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.군은 나빛파크를 제28회 나비대축제 기간 임시 개장하고, 이후 상시 운영 체제를 구축해 사계절 즐길 수 있는 체류형 관광 명소로 자리 잡을 수 있도록 할 계획이다.함평 류지홍 기자