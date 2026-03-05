주철현 의원, 전남광주신재생에너지공사 설립 공약 제시

재생에너지 개발·전력판매·수익환원까지 총괄하는 컨트롤타워 구축

공사 설립으로 “전기가 돈이 되는 도시…에너지 기본소득 시대 열겠다”



더물어민주당 주철현 국회의원.

전남광주특별시장 경선에 나선 더불어민주당 주철현 국회의원이 전남광주 신재생에너지공사 설립을 공약으로 제시했다.주철현 의원은 5일 공약 발표를 통해 “전남의 바람과 햇빛, 바다에서 생산되는 전기가 시민의 소득이 되는 시대를 열겠다”며 “재생에너지 개발부터 전력 판매, 수익 환원까지 총괄하는 공공 컨트롤타워를 구축하겠다”고 밝혔다.특히 “광주·전남은 이미 국가 RE100 로드맵에서 40~60% 수준의 비중을 차지하는 핵심 지역”이라며 “전남이 에너지 대전환의 중심 역할을 맡아야 한다”고 강조했다.이번 공약의 핵심인 ‘전남광주 신재생에너지공사’는 해상풍력과 태양광, 수소, 에너지저장장치(ESS) 등 대규모 재생에너지 사업을 직접 추진하거나 민간사업에 지분으로 참여하는 방식으로 안정적인 수익 구조를 구축하는 공공기관이다.공사는 전남·광주 전역에 분산된 발전 자원을 통합 관리하고 산업단지와 데이터센터 등 대규모 전력 수요처와 연계해 장기 전력공급 체계를 구축, RE100 기업 유치 기반과 재생에너지 산업 생태계를 확대한다.주 의원은 “지금까지 재생에너지 발전 수익은 대부분 외부 기업으로 빠져나갔다”며 “공사가 설립되면 발전 수익이 지역에 남고 시민에게 돌아가는 구조를 만들 수 있다”고 강조했다.공사가 확보한 수익을 활용해 ▲전기요금 감면 ▲지역화폐 지급 ▲주민 배당 등 다양한 방식으로 시민에게 환원해 실질적인 소득 정책으로 연결하는 ‘에너지 기본소득 제도’를 단계적으로 도입하겠다는 구상이다.주 의원은 또 “전남형 에너지 기본소득을 총괄할 공사를 통해 풍력·태양광·수소·ESS 사업 수익을 시민에게 돌려드리겠다”며 “전기가 곧 소득이 되는 에너지 기본소득의 중심 도시를 만들겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자