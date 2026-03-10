5호선 김포검단연장선 예타 통과…인천·김포 “환영”

서울5호선 김포검단연장사업이 예비타당성조사를 통과하자 인천시와 경기 김포시 모두 환영하고 나섰다.
유정복 인천시장과 김병수 김포시장은 10일 각각 기자회견을 열고 “서울5호선 김포검단연장사업 예타 통과를 환영한다고”고 밝혔다.
이 사업은 서울 방화차량기지를 기점으로 김포 고촌·풍무와 인천 검단을 경유해 김포한강2 공공택지지구까지 연장하는 것이다. 총 연장 25.8km에 정거장 9개소, 차량기지 1개소가 설치되며 총사업비는 3조5587억원 규모다. 이날 기획예산처 재정사업평가위원회 심의를 거쳐 최종적으로 예타를 통과했다.
김포검단연장선이 개통되면 수도권 서북부지역의 만성적인 교통난을 완화하고 서울로의 출퇴근 여건이 획기적으로 개선된다.
유 시장은 “이번 성과에 이어 현재 추진 중인 인천2호선 고양 연장사업 예타 통과에도 역량을 집중하겠다”며 “서부권 광역급행철도와 서울5호선 연장으로 검단이 광역교통망 중심지로 도약하게 될 것”이라고 말했다.
김 시장은 “오늘의 결실은 51만 시민이 만든 기적”이라며 “‘원팀’이 돼 기적을 만들어주신 김포시민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 감사드린다”고 했다.
이 사업은 향후 경기도 주관으로 타당성조사 및 기본계획 수립에 돌입한다.
강남주 기자
