여수시, ‘공공기관 유치 대응 TF 회의’ 개최…유치 전략 점검

9개 기관 유치 추진 현황 공유, 부서별 대응 방안 모색
|
|여수시가 9일 ‘공공기관 유치 대응 TF 회의’ 열고 유치 전략을 점검하고 있다.
전남 여수시가 지난 9일 ‘공공기관 유치 대응 TF 회의’를 열고 정부 정책 동향과 부서별 추진 상황을 논의했다.
정현구 부시장 주재로 열린 이번 회의는 각 부서에서 준비해 온 공공기관 유치 관련 현황을 살피고 부서 간 협조가 필요한 사항을 협의하기 위해 마련됐다.
이날 회의에서는 여수시의 주요 유치 기관인 수협중앙회와 남해안종합개발청, 해양환경공단,
코레일관광개발(주), 한국문화관광연구원, 한국해양조사협회, 한국어촌어항공단, 다도해해상국립공원, 생태탐방원·동부사무소 등 9개 기관에 대한 추진 상황 등을 협의했다.
특히 에너지와 석유화학 분야의 공공기관 유치 및 공공기관 이전을 위한 부지 확보 등 지역 특성과 연계한 맞춤형 이전 방안 등에 대해서도 검토했다.
시는 지역 특색을 고려해 동반 상승효과를 낼 수 있는 공공기관을 추가 발굴하는 한편, 공공기관 유치 대응 TF를 통해 부서 간 추진 상황을 정기적으로 공유하며 행정력을 집중해 나갈 계획이다.
여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지