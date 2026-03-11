‘철도마을’ 순천 조곡동, 봄 맞이 주민 대청소 운동 ‘산뜻한 출발’

서울Pn

마을 대청소·월동 모기 일제 방역 등 펼쳐


  •
순천 조곡동 주민들이 새봄을 맞아 쓰레기 수거 등 환경 정비 활동을 하고 있다.



순천시 조곡동이 새 봄을 맞아 지역 환경을 정비하며 깨끗한 한 해의 출발을 알려 눈길을 끈다.

조곡동은 봉화산 자락에 가장 먼저 아침 햇살이 비치고, 새벽 기차가 힘차게 출발하는 순천역을 품은 곳이다. 주민들은 봄을 맞아 관사마을과 순천역, 죽도봉 일원 등 마을 곳곳을 정비하는 새봄맞이 대청소와 월동모기 일제 방역을 반 박자 빨리 실시했다.

이번 대청소에는 조곡동 통장단과 주민자치위원, 공무원, 환경관리원 등 50여 명이 참여해 일제 환경 정비에 나섰다. 특히 시민들의 이용이 많은 순천역 주변 보도와 시내버스 승하차장 일대의 담배꽁초와 생활 쓰레기를 집중 수거했다. 청소 취약지역과 거점 수거 5곳 등 지역의 무단투기 단속과 생활 쓰레기 저녁 배출 계도도 펼쳤다.


  •
조곡동 주민들이 쓰레기 수거 등 환경 정비 활동을 한 후 기념 사진을 찍고 있다.



또 철도운동장 배수구 등 여름철 모기 서식이 우려되는 취약 지구 4개소에 청소와 함께 유충 방지 방역소독을 하는 등 쾌적한 생활환경 조성과 시민 건강 증진에 힘을 보탰다.

이번 정비 활동은 봄철 순천만국가정원과 동천 둑방 벚꽃을 찾는 상춘객들에게 깨끗한 도시 이미지를 심고, 지역 내 감염병 예방과 쾌적한 마을 환경 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

조곡동 관계자는 “시민 이용이 많은 죽도봉 등산길과 순천역, 조곡무료급식소 등 다중이용시설 주변을 지속적으로 정비해 깨끗하고 쾌적한 정원도시 순천의 이미지를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

조곡동 주민자치회는 이달 말 주민자치위원 30여명이 참여하는 플로깅 봉사활동을 진행해 벚꽃 개화 시기에 맞춰 동천을 찾는 시민들을 위해 환경정비 활동을 펼칠 예정이다.

순천 최종필 기자
