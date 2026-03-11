용산전자상가 부지에 공중정원 갖춘 AI·ICT 등 신산업 혁신거점

나진 19·20동 계획, 서울시 건축위원회 통과



용산전자상가 나진 19·20동 업무시설 투시도.

용산전자상가 나진 19·20동 일대에 추진되는 업무시설 투시도.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산전자상가 일대에 입체적인 수직 정원을 갖춘 28층 규모의 복합 건축물이 들어선다.서울시는 지난 10일 열린 제2차 건축위원회에서 ‘용산전자상가 내 나진 19·20동 일대(특별계획구역10) 업무시설 신축사업’ 건축 계획안을 통과시켰다고 11일 밝혔다.대상지는 용산구 한강로2가 15-13번지 일대(대지 면적 6335.20㎡)다. 용적률 1000%가 적용돼 지하 8층∼지상 28층, 연면적 9만 7857㎡ 규모의 복합 건축물이 들어선다.건축물 주 용도는 인공지능(AI)이나 정보통신기술(ICT)을 비롯한 미래 신산업 생태계 조성을 위한 업무시설이다.저층부에는 시민과 입주민이 일상에서 문화생활을 영위할 수 있는 갤러리 등 문화·집회시설과 근린생활시설이 조성될 예정이다.건축 계획안은 인간과 자연의 공생을 디자인 기조로 삼고 있다. 획일적인 박스형 건물이 아닌 주변 도시 경관과 유기적으로 어우러지면서도 입체적인 볼륨감을 자랑하는 독창적인 외관 디자인을 적용했다.창의적인 디자인으로 인정받아 서울시 도시·건축디자인혁신사업 공모에 선정되기도 했다.건축물의 지상 1층부터 최상층 옥상까지 수직으로 동선이 이어지는 ‘공중 정원’이 입체적으로 조성된다. 저층부에는 보행 공간과 사계절 내내 활용 가능한 도심 속 녹지 쉼터가 확충된다.최진석 서울시 주택실장은 “이번 건축위원회 심의 통과는 용산전자상가 일대가 인근 용산국제업무지구와 연계된 미래 서울의 핵심 도심 축으로 거듭나는 중요한 이정표가 될 것”이라고 말했다.김주연 기자