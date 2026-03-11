순천시, 1회 추경 1조 6886억원 편성···시민 건의사업 우선 반영

생활밀착형 민생사업 집중
1회 추경 1217억원 증액(본예산 대비 7.8%)
순천시가 2026년도 제1회 추가경정예산(안)으로 1조 6886억원을 편성해 11일 순천시의회에 제출했다.
추경 규모는 본예산(1조 5669억원) 대비 1217억원(7.8%) 증가했다.시는 매년 재정규모를 확대하며 안정적으로 재정을 운영하고 있다. 이 중 일반회계는 본예산 대비 856억원(6.2%)을 증액한 1조 4621억원, 특별회계는 361억원(18.9%) 증액한 2265억원이다.
이번 추경은 연초 진행된 ‘시민과의 대화’를 통해 수렴한 건의사항과 생활밀착형 숙원사업, 주요 현안사업 중심으로 편성해 시민이 체감할 수 있는 생활환경 개선과 지역발전을 위한 기반 마련에 집중했다.
특히 지난 1월 ‘시민과의 대화’를 통해 건의된 62건(총사업비 263억원)의 사업 가운데 시급성을 고려해 25건(17억원)은 본예산을 활용해 추진중이다. 29건의 사업에 대한 설계비 등 31억원을 이번 추경에 반영해 대다수 건의사업을 본격적으로 추진할 계획이다.
사회 안전망 강화를 위해 복지예산을 본예산 대비 173억원(3.2%) 증액하고, 농가 소득 안정을 위해 농업예산도 98억원(5.3%) 증액해 민생 분야의 재정 지원도 확대했다. 주요 사업으로는 ▲북부노인복지센터 건립 30억원 ▲농어업인 공익수당 16억원 ▲시민광장 조성 74억원 ▲옥천 하천 재해예방사업 30억원 등을 반영했다.
2026년 제1회 추가경정예산(안)은 제293회 순천시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 27일 본회의에서 의결 확정될 예정이다.
순천 최종필 기자
