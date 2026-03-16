서울시의회, ‘2025회계연도 결산검사위원 선임’... 77조원 예산 집행 점검

서울시의회, 13일 ‘2025회계연도 결산검사위원’ 위촉... 시의원, 전문가 등 총 18명으로 구성

4월7일부터 35일간 서울시·서울시교육청 예산 집행 전반에 대한 결산검사 실시

총 76조 8147억원 규모 예산 집행 내역 점검... 세입·세출 포함 전 과정 검증

최호정 의장 “시민혈세 낭비 막고, 재정 운영 개선으로 시민이 체감하는 변화 이끌 것”



지난 13일 열린 ‘2025회계연도 결산검사위원 위촉식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.



지난 13일 결산검사 대표위원으로 선임된 김혜지 의원(오른쪽)과 최호정 의장



지난 13일 열린 ‘2025회계연도 결산검사위원 위촉식’

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서울시의회(의장 최호정)는 지난 13일 ‘2025회계연도 결산검사위원 위촉식’을 개최하고, 서울시 및 서울시 교육청의 예산 집행을 점검할 결산검사위원을 선임했다고 밝혔다.이번에 위촉된 결산검사위원은 총 18명이다. 김혜지(국민의힘·강동1), 이민석(국민의힘·마포1), 이민옥(더불어민주당·성동3) 서울시의원을 비롯해 공인회계사, 세무사 등 감사·회계·재정 분석 분야 전문가로 구성됐다. 특히 재정 및 회계 분야에서 풍부한 실무 경험을 갖춘 인력을 중심으로 구성해 결산검사의 전문성과 실효성을 강화했다.결산검사 대표위원은 김혜지 서울시의원이 맡아 결산검사 전반을 총괄한다. 이날 선임된 결산검사위원들은 오는 4월 7일부터 5월 11일까지 35일간 서울시와 서울시교육청의 예산 집행 전반에 대해 결산검사를 실시한다.검사 대상은 서울시 62조 6996억원, 서울시교육청 14조 1151억원 등 총 76조 8147억원 규모의 예산 집행 내역이다.위원들은 세입·세출 결산을 비롯해 채권·채무, 기금 운용 현황, 성과보고서 등을 종합적으로 검토해 예산 집행 적법성, 효율성 등을 면밀히 점검할 예정이다.결산검사가 마무리되면 서울시장과 서울시교육감은 5월 31일까지 검사 의견서를 첨부한 결산승인(안)을 시의회에 제출해야 한다. 해당 결산승인(안)은 서울특별시의회 제336회 정례회에서 처리될 예정이며, 결산검사위원이 작성한 검사 의견서는 서울시의회 홈페이지를 통해 공개된다.또한 시의회는 6월 결산승인 심사에 앞서 시민·전문가 등이 참여하는 결산토론회를 개최해 결산 결과와 시사점을 공유할 계획이다. 토론회에서 도출된 의견은 각 상임위원회에 전달해 결산승인 심사 과정에 반영하고, 향후 예산 편성과 재정 운영 개선에도 적극 연계할 방침이다.최호정 의장은 “약 77조원 규모의 서울 살림을 면밀히 검증해 시민의 혈세가 한 푼도 허투루 쓰이지 않도록 하겠다”며 “엄정하고 투명한 결산검사를 통해 성과 중심의 재정 운영을 공고히 하고, 재정 운영의 개선이 시민이 체감하는 변화로 이어지도록 하겠다”고 강조했다.온라인뉴스부