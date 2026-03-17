경기도, 국내 최대 중소기업 종합전시회 ‘지페어 코리아 2026’ 참가기업 모집

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경기도와 경기도경제과학진흥원은 국내 최대 규모 중소기업 종합 전시회인 ‘제29회 대한민국우수상품전시회(이하 G-FAIR KOREA 2026)’ 참가기업을 모집한다고 17일 밝혔다.29회째를 맞은 올해 ‘지페어 코리아(G-FAIR KOREA)’는 10월 29일부터 31일까지 사흘간 고양 킨텍스에서 열린다. 총 500개 사 600개 부스 규모로 수출상담회, 구매상담회, 수출 전략 세미나, 우수기업 시상 등 다양한 부대 프로그램이 함께 운영될 예정이다.지난해에는 502개 기업이 참가해 606명의 해외 바이어, 205명의 국내 유통사 상품기획자(MD) 등과 상담을 진행해 수출 상담 7억 3300만 달러, 1275억 원 규모의 구매 상담을 했다.참가 신청은 3월 16일부터 선착순으로 진행되며, 4월 30일까지 1차 조기 할인 기간에 신청하면 참가비 50% 할인, 부스 위치 우선 배정 등의 혜택을 받는다.모집 대상은 기업 간 거래(B2B), 기업과 소비자 간 거래(B2C) 마케팅을 희망하는 국내 중소기업으로 생활용품, 뷰티, 식품, 테크 등 소비재 산업 전반의 우수 제품 또는 서비스를 보유한 기업이다.올해 전시회는 사전 바이어 검증을 통해 수출 상담의 질적 제고를 도모하고, 해외 바이어 및 국내 주요 온·오프라인 유통채널 MD들이 참여해 유망 소비재 품목을 집중 지원하는 데 중점을 둔다.또한 무역위기대응관을 구성해 경기도와 정부 지원 정책 상담 공간을 마련하고 체험 공간을 확대해 참가기업·바이어·참관객이 함께 참여하는 ‘체험하고, 머물며, 소비하는’ 참여형 전시 공간을 조성할 계획이다.박경서 경기도 국제통상과장은 “최근 글로벌 경기 둔화와 지정학적 갈등, 보호무역 확산 등 대외 경제 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 중소기업의 해외 판로 확보와 안정적인 유통망 확대가 더욱 중요해지고 있다”며 “지페어 코리아 2026을 통해 국내 우수 중소기업이 실질적인 비즈니스 기회를 만들고 수출과 내수 판로를 동시에 확대할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.안승순 기자