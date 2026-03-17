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김종배 경기도의원, 경기 1호 햇빛 자전거길 준공 행사 참석…시흥시, 친환경 생활 인프라 조성 출발점 되길

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김종배 의원이 16일 시흥시 정왕동 2376 자전거길에서 개최된 ‘경기 햇빛 자전거길 1호 준공식’에 참석해 김동연 경기도지사, 임병택 시흥시장, 오지훈 SK E＆S SPC 부사장을 비롯한 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 김종배 의원(더불어민주당, 시흥4)이 3월 16일 시흥시 정왕동 2376 자전거길에서 개최된 ‘경기 햇빛 자전거길 1호 준공식’에 참석해 경기도민의 일상 속 친환경 인프라를 확대 조성하는 출발점이 되길 희망한다고 밝혔다.

2024년 10월부터 시흥 거북섬 북로에 17억 원의 민간 자본이 투입돼 설치된 경기 1호 햇빛 자전거길은 0.8km의 자전거길에 태양광 발전기가 포함된 캐노피를 구축해 761.60kW 규모의 친환경 전기 발전과 더불어 차양 효과를 통한 쾌적한 자전거 주행 환경을 제공한다.

김 의원은 “많은 자전거 라이더가 찾는 시흥 거북섬 북로에 경기도 첫 번째 햇빛 자전거길이 조성돼 기쁘다”며 “시흥시가 햇빛 자전거길 조성을 시작으로 경기도를 대표하는 환경·레포츠 친화 도시로 거듭나길 바란다”고 말했다.

그는 이어 “이번 사업으로 경기도의 RE100 재생에너지 전환과 레포츠 인프라 구축이라는 두 가지 성과를 동시에 달성했다”며 “햇빛 자전거길 조성을 시작으로 경기도에 다양한 유형의 친환경 생활 인프라가 구축되기를 희망한다”고 소감을 밝혔다.

한편 이날 준공식에는 김동연 경기도지사, 임병택 시흥시장, 오지훈 SK E＆S SPC 부사장을 비롯한 관계자와 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 기념사 및 축사와 더불어 햇빛 자전거길을 직접 달리는 퍼포먼스가 진행됐다.


온라인뉴스팀
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