충청권 4개 시도, 태안국제치유박람회 협력

관광객 유치ㆍ홍보 등 업무협약



31일 충남도청에서 열린 ‘태안국제원예치유박람회 성공 개최 및 충청권 상생 협력’ 업무협약식. 왼쪽부터 최민호 세종시장, 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 이복원 충북도 경제부지사.

홍성 연합뉴스

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세계 최초 ‘원예 치유’를 주제로 충남 태안군 일원에서 열리는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’ 개막이 3주 남짓 앞으로 다가왔다. 충남을 비롯해 대전과 세종, 충북 등 560만 충청 주민이 박람회 성공 개최를 위해 힘을 모은다.김태흠 충남지사는 31일 도청사에서 이장우 대전시장, 최민호 세종시장, 이복원 충북도 경제부지사와 ‘박람회 성공 개최 및 충청권 상생 협력’ 업무협약을 체결했다. 협약은 박람회 성공 개최를 위한 충청권 협력 체계 구축과 상호 협력을 통한 충청권 공동 발전, 국제행사 및 공동 발전 사업 추진 등의 내용을 담고 있다.4개 시도는 이날 박람회 성공 개최를 함께 지원하고, 충청권 관광·문화예술 협력 체계 구축과 각 시도 공식 온오프라인 홍보 채널을 활용한 홍보, 관광객 유치 지원 등에 협력하기로 했다. 박람회 이후에도 각 시도 간 협력을 이어가 지역 관광·농업 자원 연계 등으로 충청권 지역 경제 활성화에 협력하기로 약속했다.김 지사는 “4개 시도가 함께 손잡고 한목소리를 낸다는 것 자체가 박람회에 큰 힘이 되고 충청의 저력을 보여주는 일”이라며 “이번 박람회는 충남을 넘어 충청권 전체의 행사가 될 것”이라고 강조했다.박람회는 4월 25일부터 5월 24일까지 태안 안면도 꽃지해안공원과 수목원·지방정원 일원에서 열린다. ‘자연에서 찾는 건강한 미래, 원예·치유’를 주제로 한 박람회 기간에는 원예·치유 메시지를 담은 치유농업관 등 8개 전시관과 야외정원·세계작가 정원 등이 조성된다.태안 이종익 기자