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천안시 C-STAR 기업 ‘랩투보틀’, 청소년 음료시장 공략

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천안시 ‘C-STAR’ 참여 기업 랩투보틀이 선보인 무카페인 에너지드링크. 시 제공


충남 천안시는 지역 스타트업 육성 프로그램인 ‘C-STAR’ 참여 기업 ‘랩투보틀’이 청소년을 위한 무카페인 에너지 음료 ‘스터디샷’을 출시했다고 9일 밝혔다.

시에 따르면 랩투보틀은 최근 세계적 권위의 식품 품평회인 ‘2025 벨기에 몽드 셀렉션’에서 대상을 받으며 글로벌 수준의 기술력을 입증했다.

천안 소재 농업회사법인 랩투보틀은 청소년의 집중력 향상을 돕기 위해 신제품을 기획했다.

제품은 카페인 부작용을 최소화하기 위해 무카페인 공법을 적용했으며, 설탕·방부제·향료 등 5가지 성분을 배제한 ‘5무(無)’ 원칙을 지켰다.

이 제품은 천안 지역 대표 농산물인 성환 배를 주원료로 한다.

시의 대표적인 창업 지원 브랜드인 C-STAR는 천안(Cheonan)과 스타트업(Startup)의 합성어다.

시는 C-STAR 선정 기업에 창업기획자(AC)와 벤처캐피털(VC) 투자사 추천, 박람회 참가 지원, 해외 시장 판로 개척 등 다각적인 성장을 돕고 있다.

시 관계자는 “지역 유망 기업이 차별화된 기술력으로 시장에 안착할 수 있도록 기업 성장 생태계 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
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