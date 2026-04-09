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경기도, ‘긴급차량 우선신호시스템’ 인천 이어 충남·강원과 연계 추진

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경기도청 전경


경기도가 내년 상반기 ‘광역 긴급차량 우선신호시스템’을 인천에 이어 충남과 강원까지 연계하는 방안을 추진한다고 9일 밝혔다.

도는 9일 광교청사에서 소방청, 충청남도, 강원특별자치도, 한국지능형교통체계협회 등 관계자가 참석한 가운데 ‘광역 긴급차량 우선신호시스템 연계 설명회’를 열고 전국 확산을 위한 기술 공유와 협력 방안을 논의했다.

이번 사업은 소방차나 구급차 등 긴급차량이 이동 경로에 따라 교통신호를 자동으로 제어해 정지 없이 교차로를 통과할 수 있도록 돕는 첨단 교통 시스템을 경기도와 충청남도, 강원특별자치도가 연동하는 것이 핵심이다.

도는 긴급차량이 시군 행정구역을 벗어나면 신호 제어가 중단되던 것을 광역 단위로 통합한 데 이어 지난달 인천시와의 시스템 연계를 위한 용역에 착수했다.

도는 내년 상반기 인천과 충남, 강원 등 광역 시도 간 우선신호 연계 시스템이 도입되면 응급환자 장거리 이송 시 골든타임을 지킬 수 있는 것은 물론 경기도 교통 혁신을 국가 재난 대응 표준으로 정착시킬 것으로 전망했다.

윤태완 경기도 교통국장은 “경기도의 우수한 교통 기술력을 바탕으로 타 광역지자체와 적극 협력하겠다”며 “대한민국 어디서든 응급환자가 신호 대기로 소중한 시간을 허비하는 일이 없도록 전국적인 안전망 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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