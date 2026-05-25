전남, 산업용 고출력 레이저 클러스터 조성

1620억원 들여 2035년까지 추진

50여 국내기업 참여 의향서 제출

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전남도가 국내 유일의 레이저 산업 생태계 조성에 나선다. 도는 이를 위해 2035년까지 산업용 고출력 레이저 원천기술 확보와 클러스터 조성 기본계획을 수립했다고 25일 밝혔다.도는 전남테크노파크와 협업하고 한국광기술원, 레이저 관련 기업의 자문을 거쳐 산업용 고출력 레이저 클러스터 조성을 위한 총사업비 1620억원 규모의 10개년 중장기 기본계획을 세웠다.고출력 레이저는 우주·방산, 조선, 철강, 반도체, e모빌리티, 세라믹 등 첨단 제조 산업 전반에 활용되는 핵심 요소 기술이다. 국내 레이저 산업은 광학 핵심 부품의 90% 이상을 수입에 의존하고 기술 수준도 선진국의 50%에 불과해 국가 차원의 산업 생태계 조성이 시급하다.우주방산용·정밀제조용·원전제염용 고출력 레이저 실증 센터와 테스트베드 구축, 핵심 광학 부품과 시스템 국산화 기술 개발, 전문 인력 양성과 산학연 협력 네트워크 조성 등이 도의 목표다.광주·전남은 국내 최대 광산업 집적지로 불린다. 광기술원, 한국에너지공과대학교, 광주과학기술원 고등광기술연구원, 한국전자통신연구원(ETRI) 등 세계 수준의 광융합 연구 인프라가 집적해 있다. 현재 국내 레이저 관련 기업 50여 개사가 참여 의향서를 제출했다. 도는 이를 기반으로 기업 집적화와 기술 협력 생태계 구축에 더욱 속도를 낼 방침이다.조영진 도 미래에너지산업과장은 “고출력 레이저는 미래 첨단 제조 산업의 경쟁력을 좌우할 핵심 기술”이라며 “연구 개발과 실증, 기업 지원이 연계된 산업 생태계를 구축해 대한민국 고출력 레이저 산업의 거점으로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.무안 최종필 기자