서울시, 청년을 위한 ‘서울형 강소기업’ 50곳 신규 모집

사업경력 2년 이상 기업이면 신청 가능



서울시청사 전경. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 청년이 오래 일할 수 있는 중소기업 일자리 생태계를 위해 서울형 강소기업 50곳을 새로 인증한다.시는 서울형 강소기업 신규 인증 모집을 26일부터 다음 달 22일까지 한다고 25일 밝혔다. 서울에 본사를 둔 기업 중 서울경제진흥원, 중소벤처기업부 인증을 받은 사업경력 2년 이상 기업이면 신청할 수 있다. 2016년 도입된 서울형 강소기업 제도는 일·생활 균형, 고용 안정성, 복지 등 여건이 우수한 곳을 시가 인증하는 제도다. 현재 259곳이 지원을 받고 있다.인증 기업에는 2년간 최대 4500만원의 근무환경개선금과 일·생활 균형 교육 컨설팅, 대출 금리 우대 등이 제공된다. 서울시 청년을 정규직으로 채용해 근무 기간 1년이 지나면 1인당 최대 1500만원, 기업당 3명까지 근무환경개선금을 받는다. 휴게·편의 공간 리모델링, 조직 문화 워크숍 등에 사용할 수 있다.시는 올해 인증 절차를 기존 4단계에서 3단계로 단순화했다. 재인증 상위 10% 우수 기업에 대한 추가 지원 제도를 신설해 기본 한도(3명)와 별도로 2명분을 더 인정해 근무환경개선금 최대 3000만원을 추가로 지급하기로 했다.서유미 기자