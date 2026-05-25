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부처님오신날 활짝 핀 양귀비꽃

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부처님오신날 활짝 핀 양귀비꽃
불기 2570년 부처님오신날인 24일 경기 수원의 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 양귀비꽃을 감상하며 거닐고 있다.
연합뉴스


불기 2570년 부처님오신날인 24일 경기 수원의 탑동시민농장을 찾은 시민들이 활짝 핀 양귀비꽃을 감상하며 거닐고 있다.

연합뉴스
2026-05-25 19면
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