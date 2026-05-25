연휴 마지막 날 서울대공원 나들이객 북적

서울시의회 더불어민주당, 5·18 민주정신
서울시의회 더불어민주당이 5·18 민주정신의 헌법 전문 수록을 거부한 국민의힘에 대해 다음과 같…
서울시의회 국민의힘, 건설사 과실 책임 전
서울시의회 국민의힘은 GTX-A 공사 현장에서 발생한 시공사의 작업 오류를 오세훈 서울시장과 무…
김진경 경기도의회 의장, 5·18민주화운동
김호겸 경기도의원 “초고령화 시대, 평생교
오승록 노원구청장, 세계산림치유포럼 전문가에 ‘힐링
“숲이 가진 무한한 에너지 공유하는 정책”
종로 부암·평창 아동 실내 놀이터 생긴다
187㎡ 규모 7월 준공·10월 개장
노원구, 상계5동 재개발 주민협의체 구성
조합직접설립 공공지원 통해 추진위 생략
시비·구비 6억여 원 투입, 서울시 최대 규모 지원
용산구 어르신들 “무대에선 다시 청춘”…낭만가요제
어버이날 맞아 ‘시니어 낭만가요제’…주민 800여명
금산 ‘영천암 무량수각’·청양 ‘장곡
무등산권 유네스코 지질공원 3연속 인
아이들·팔순 어르신 ‘두드림 한마당’
초여름 필름 페스티벌… 영화 같은 낭
국립창원대, 법인화로 생존전략 찾는다
국립창원대가 국립대학법인 전환을 공식 추진한다. 비수도권 대학 생존 전략의 분기점이 될 수 있다는…
취약층 무료 인강 ‘서울런’ 가입 4
취약계층 청소년에게 인터넷 강의와 1대 1 멘토링을 무료로 제공하는 교육복지 플랫폼 ‘서울런’ 가입…
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr
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