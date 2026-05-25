세계 마스터즈탁구·ITS 세계총회 등 국제행사 즐비… 강릉, 관광산업 활성화 기대

2026 강릉 세계 마스터즈 탁구선수권대회 조직위원회 출범식이 지난해 2월 서울 용산구 서울드래곤시티 컨벤션타워에서 열렸다.

강릉시 제공



강릉시가 오는 10월 개최하는 강릉 ITS 세계총회의 주 무대가 될 강릉컨벤션센터 조감도.

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올해 강원 강릉에서 대규모 국제행사가 잇달아 열린다. 이를 통해 도시 브랜드가 높아지고 관광산업도 활성화할 것으로 강릉시는 기대하고 있다.시는 ‘2026 강릉 세계 마스터즈 탁구선수권대회’가 다음 달 5일부터 12일까지 강릉올림픽파크에서 열린다고 25일 밝혔다. 국제탁구연맹(ITTF)이 주최하는 이 대회는 만 40세 이상이면 누구나 참가할 수 있는 오픈 대회로, 엘리트 선수 출신과 동호인이 한 무대에서 경쟁하는 세계 최대 규모의 생활체육 탁구축제다. 올해는 ITTF가 창립 100주년을 맞는 해여서 의미가 더욱 크다.국내에서 처음 열리는 이 대회에는 70개국 3000여명이 출전해 자웅을 겨룬다. 참가 선수 중에는 최고령 101세 1명을 비롯해 90세 이상 19명이 포함됐다. ‘탁구 레전드’ 현정화도 선수 명단에 이름을 올렸다. 현정화는 대회 조직위원회 집행위원장도 맡고 있다. 2004년 아테네올림픽 동메달리스트 김경아, 2008년 베이징올림픽 동메달리스트 박미영, 1986년 서울아시안게임 금메달리스트 이선 등 왕년의 스타들도 대거 출전하고 페트라 쇠링 ITTF 회장도 라켓을 쥐고 동호인들과 호흡을 맞춘다.10월 19~23일에는 강릉 ITS(지능형 교통체계) 세계총회가 개최된다. 교통 올림픽으로 불리는 세계총회가 국내에서 열리는 것은 1998년 서울, 2010년 부산에 이어 세 번째다. 학술대회와 전시회, 기술 시연회, 비즈니스 상담회 등으로 꾸며질 세계총회에는 관람객 20만명이 찾아 3000억원이 넘는 경제적 파급효과를 낼 것으로 시는 보고 있다.시는 지난달 이스탄불 유럽 ITS 총회를 비롯한 국내외 ITS 관련 행사에서 홍보 활동을 펼치는 등 세계총회를 성공적으로 개최하기 위해 만반의 준비를 하고 있다. 세계총회의 주 무대가 될 강릉컨벤션센터는 강릉올림픽파크에 지상 4층 연면적 1만 8955㎡ 규모로 7월 완공된다. 센터에는 2500여명이 동시에 이용할 수 있는 컨벤션홀과 중회의실, 소회의실이 들어선다.시는 세계총회에 앞서 도로 위에 첨단 시스템을 입히며 선진 교통도시로서의 면모도 갖춰가고 있다. 2023년부터 자율주행 차량 7대를 68.5㎞ 구간에서 운행 중이고, 7월에는 대중교통이 끊긴 심야에 이용할 수 있는 자율주행 차량도 도입한다. 올해 초에는 상습 정체 구간에 인공지능(AI) 영상감지기로 교통량과 대기 행렬을 실시간 분석해 차량 흐름을 개선하는 신호 운영 시스템을 설치했고, 2년 전에는 교차로에서 운전자가 내비게이션으로 신호등 잔여 시간을 확인하는 서비스를 개시했다.시 관계자는 “강릉은 동계올림픽을 비롯한 대형 국제행사를 성공적으로 치러낸 경험과 역량이 있는 도시”라며 “남은 기간 관계기관과 긴밀히 협력해 전 세계가 놀랄 만한 총회를 만들겠다”고 말했다.강릉 김정호 기자