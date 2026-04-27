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고유가 피해지원금 접수 첫날 혼선 아웃!…성북구, 동 주민센터 점검

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정릉3·장위1·석관동 주민센터 방문


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최경주(오른쪽 두 번째) 성북구 고유가 피해지원금 태스크포스(TF) 단장·부구청장이 27일 서울 석관동 주민센터를 방문해 전담창구 운영 상황을 점검하고 있다.
성북구 제공


서울 성북구가 고유가 피해지원금 접수 첫날 동 주민센터를 찾아 운영 상황을 점검했다고 27일 밝혔다.

최경주 성북구청 고유가 피해지원금 태스크포스(TF) 단장·부구청장은 27일 정릉3동, 장위1동, 석관동 주민센터를 차례로 방문해 전담창구 운영 현황을 확인했다. 이들 동은 임시청사에서 창구를 운영하거나 1차 지급 대상자가 많아 현장 관리가 중요한 곳이다.

이번 점검은 접수 초기 단계에서 발생할 수 있는 대기시간 증가, 안내 혼선, 전산 지연 등 불편을 최소화하기 위해 진행됐다.

구는 현장에서 전담창구 설치 및 안내 표지 비치, 대기 공간 및 민원 동선 관리, 서류 작성 및 보완 안내, 전산장비 운영, 취약계층 지원 체계 등을 중점 점검하고 담당자들의 애로사항을 들었다.

구는 전담창구 운영 상황을 지속적으로 점검하고 혼잡이 예상되는 동에는 인력과 안내를 보완할 계획이다.

최 단장·부구청장은 “지원금이 신속하고 편리하게 신청될 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “현장 의견을 반영해 접수와 지급 과정의 불편을 계속 개선해 나가겠다”고 말했다.

송현주 기자
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