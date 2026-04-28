전통문화 계승 vs 동물학대 반대… 소싸움 딜레마에 빠진 지자체들

동물단체 설문조사서 반대 76%

지역 경제 활성화 효과 있어 고심



청도, 대회 재개… 함안, 중단 결정

창원, 운영 기준 보완해 진행 방침



2019년 5월 경북 청도군 화양읍 청도소싸움경기장에서 열린 ‘청도 소싸움 축제’ 개막전에서 싸움소들이 힘겨루기를 하고 있다.

청도 뉴스1

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전통문화와 동물복지 가치가 충돌하는 소싸움(소힘겨루기) 대회를 둘러싼 논란이 일면서 지방자치단체들이 정책 판단의 기로에 서 있다.27일 동물보호단체인 동물자유연대가 여론조사기관 ㈜엠브레인퍼블릭에 의뢰해 이달 16~20일 창원시에 거주하는 만 18~69세 남녀 500명을 대상으로 진행한 설문 조사 결과를 보면, 응답자의 76%(반대하는 편이다 37%·매우 반대한다 39%)는 시 예산을 투입한 소싸움 개최에 거부감을 보였다.창원시는 1999년부터 전국민속 소힘겨루기 대회를 이어오고 있다. 올해는 29일부터 다음 달 3일까지 마금산온천지구에서 대회를 열 예정이다. 매년 임시 경기장을 설치해 치르는 대회에는 시 예산 1억 7600만원을 투입한다.설문 결과에서 ‘시 예산을 들인 소싸움 대회를 알고 있다’는 응답자는 9%였다. 또 응답자의 71%는 소싸움 관련 예산을 복지·문화 등 다른 분야에 사용하는 데 찬성했고, 69%는 소싸움을 동물 학대로 인식하는 것으로 나타났다. 동물자유연대는 “시는 소싸움 폐지와 예산 전환을 적극적으로 검토해야 한다”고 주장했다.지난해 국회에서 ‘전통 소싸움 폐지 법률안’이 발의되는 등 찬반 논쟁이 본격화하자 지자체들 고민도 깊어지고 있다. 대회 폐지를 요구하는 여론 반대쪽에서는 전통문화 계승 필요성과 함께 싸움소 사육 환경이 식용소보다 낫다는 주장이 나온다. 여기에 대회 개최에 따른 지역경제 활성화 효과까지 더해지면서 쉽게 결론을 내리기 어려운 상황이다.지자체별 대응은 엇갈린다. 경북 청도군은 2024년 취소했던 소싸움대회를 지난해 재개했고, 경남 함안군은 2022년 18회를 끝으로 대회를 중단했다. 올해 역시 일부 지자체는 관련 예산을 편성하지 않는 반면 일부 지역은 예정대로 대회를 준비하고 있다.창원시 관계자는 “5일간 열리는 대회에 평균 2만명이 방문해 체류형 소비로 이어지는 등 지역경제 효과가 있다”면서도 “동물복지 논란을 고려해 올해 대한민속소힘겨루기협회가 소뿔 관리 기준을 강화하고 경기 시간을 최대 40분으로 제한하는 등 관련 기준을 보완해 대회를 운영할 예정”이라고 밝혔다.창원 이창언 기자