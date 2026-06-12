전남, 외국인 유학생 ‘농공단지 취업’ 지원

‘지역특화형 비자’ 전환 시범사업



전남도청에서 지난 9일 열린 ‘농공단지-유학생 취업 매칭’ 업무 협약식.

전남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남도가 지역 농공단지 인력난 해소와 외국인 유학생의 지역 취업 및 정착을 위해 ‘유학생-농공단지 취업 매칭 사업’을 추진한다고 11일 밝혔다.이를 위해 도는 지난 9일 도청에서 대학·경제단체 등과 업무 협약을 맺었다. 이번 사업은 인력난을 겪는 지역 농공단지 입주 기업에 필요 인력을 연결해 주고 졸업을 앞둔 외국인 유학생에게 취업과 지역특화형 비자(F-2-R) 전환을 통한 장기 정착 기회를 제공하기 위한 시범 사업이다. 핵심은 국내 대학을 졸업한 유학생이 농공단지에 취업해 요건을 충족하면 장기 체류와 가족 초청 등이 가능한 F-2-R 비자 전환을 지원하는 것이다.올해 처음 추진하는 시범 사업에는 동신대, 목포대, 순천대, 전남대 여수캠퍼스, 초당대 등 5개 대학과 목포 산정, 화순 동면, 담양 무정 등 6개 농공단지가 참여한다. 참여 기관은 농공단지 구인 수요 조사와 취업 희망 유학생 선발 및 인재 풀 구성, 구인·구직 매칭과 채용 연계, F-2-R 비자 전환 지원과 정주 환경 조성 등에 협력하기로 했다.도는 구인 수요 조사와 유학생 선발을 비롯해 전남이민외국인종합지원센터와 함께 F-2-R 비자 전환과 사후 관리 등을 지원할 계획이다.황기연 행정부지사는 “이번 협약은 우수 유학생을 지역 산업 핵심 인력으로 성장시키고 지역 공동체 일원으로 정착시키기 위한 출발점”이라며 “농공단지 인력난 해소를 위해서도 지원을 계속하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자