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구로 오류동 현대연립, 25층 520가구 재탄생

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서울시, 재건축 계획안 수정 가결


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서울 구로구 오류동 현대연립 재건축 조감도.
서울시 제공


서울 구로구 오류동 현대연립이 최고 25층, 520가구로 재건축된다. 서울시는 지난 10일 제9차 도시계획위원회에서 ‘오류동 현대연립 재건축사업 정비계획 및 지구단위계획 결정안’을 수정 가결했다고 11일 밝혔다.

계획안은 용도지역을 제2종 일반주거지역(7층 이하)에서 제2종 일반주거지역으로 상향하고 최고 층수를 15층에서 25층으로 높였다. 시는 허용 용적률 인센티브 항목을 추가하고 사업성 보정계수도 적용했다. 건물은 11개 동에서 8개 동으로 축소해 개방감을 확보할 계획이다. 임대 14가구를 포함한 520가구와 부대복리시설 등이 들어설 예정이다.

공공보행통로에는 계단·승강기 등 수직 동선을 추가했다. 통로 주변으로 주민공동시설과 개방형 주민시설을 배치했다. 또 소공원과 연도형 상가를 조성하고 열린 보행 공간을 만들어 상권을 활성화할 계획이다.

오류동 현대연립은 2015년 7월 정비구역 지정 이후 2023년 7월 관리처분계획 인가, 2024년 11월 이주를 완료했지만 사업성 문제로 정체됐다. 최진석 서울시 주택실장은 “천왕역 역세권 개발 사업과 더불어 구로구 일대 주택 공급에 속도를 높이겠다”고 밝혔다.


서유미 기자
2026-06-12 19면
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