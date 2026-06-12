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한대희 군포시장 당선인, 인수위 대신 ‘시정기획단’ 운영…단장, 이길호 전 시의장

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한대희 군포시장 당선인. 군포시 제공


경기 군포시 민선 9기 시정기획단(군포시장직 인수위원회)이 군포시정의 안정적 출범을 위한 준비에 본격 착수한다.

한대희 시장 당선인은 권위적이고 일방적인 시정 인수를 지양하고 공직사회와의 원활하고 수평적인 소통과 협력을 통해 민선 9기의 핵심 공약과 시정 방향을 조기에 구조화하기 위해 ‘인수위원회’ 대신 현안 해결과 공약 실행에 집중하는 실무 중심의 ‘시정기획단’을 구성하고 명단을 발표했다.

군포문화예술회관 철쭉홀 2층에 사무실을 마련한 시정기획단은 위원 15명과 자문위원 5명 등 총 20명으로 구성되며, 단장은 이길호 전 군포시의회 의장이 맡는다.

기획단은 오는 15일 현판식과 위원 위촉장 수여식을 개최하고 공식 활동에 들어갈 예정이다. 이날 현판식과 위원 위촉식은 공식 유튜브 채널인 ‘한대희ON’을 통해 실시간으로 생중계된다.

시정기획단은 효율적인 업무 추진을 위해 ▲행정 ▲도시 ▲경제 ▲복지 등 총 4개 분과로 운영된다. 각 분과는 소관 분야별 현황을 파악하고 주요 정책 과제를 검토해 민선 9기 시정 비전과 공약 실행 계획 수립을 지원할 계획이다.

한 당선인은 “민선 9기 군포시정이 시민의 기대에 부응하며 안정적으로 출범할 수 있도록 시정기획단이 책임감 있게 준비해 나가겠다”며 “시정의 연속성과 변화의 균형을 바탕으로 시민 삶의 질을 높이는 실질적인 정책을 마련하겠다”고 밝혔다.

시정기획단은 군포시청 홈페이지에 개설되는 ‘민선 9기 시정기획단(인수위원회)에 바란다‘ 코너를 통해 시민들의 다양한 의견과 제안도 함께 수렴할 계획이다.

안승순 기자
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