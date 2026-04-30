양우식 의회운영위원장 “12대 의회 성공 출범 위해 조직·인력 증원 필수”



양우식 경기도의회 운영위원장(가운데)이 의회사무처 관계자들과 간담회를 열고 제12대 의회 준비를 위한 조직 개편 및 인력 증원 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 양우식 운영위원장(국민의힘, 비례)이 차기 의회의 안정적인 출범과 의정 활동 지원 강화를 위해 의회사무처의 대대적인 인력 증원과 조직 정비를 강하게 요구했다.양 위원장은 지난 4월 28일 사무처 관계자들과 간담회를 열고 의회 운영의 효율성을 제고하기 위한 주요 현안을 점검했다. 이번 논의는 제11대 의회를 성공적으로 마무리하고, 다가올 제12대 의회의 조직 확대 및 운영 전반을 검토하기 위해 마련됐다.그는 의회 조직 운영의 체계적 개선과 더불어, 도민의 요구에 부응하는 의정활동 강화를 위한 다양한 시책 발굴을 주문했다. “특히, 제12대 의회 의원 증원에 따른 의정 지원 인력의 증원 및 전문성 제고, 효율적 인력 배치, 의회 운영 시스템 정비가 시급하다”며 철저한 준비를 당부했다.이어 29일에는 제389회 임시회 기획재정위원회에 참석하여 “의회사무처 각 부서 인력 증원 및 직렬, 직급 조정에 대한 수요 반영해 줄 것”을 요청했다. 그러면서 “행안부 기준에 따라 정책지원관을 5명 증원하게 됐으나, 절사하여 미반영된 인력 1명에 대해서는 추가 반영이 필요하다”며 “5월 중 입법예고를 실시하고 6월 중 조례를 통과시킬 수 있도록 신속히 준비해달라”고 주문했다.끝으로 양 위원장은 “제11대 의회의 안정적인 마무리와 함께 제12대 의회의 성공적인 출범을 위해 조직과 운영 전반을 면밀히 점검하고 철저히 준비해야 한다”며 “경기도의회가 도민의 신뢰를 받는 의회로 지속 발전할 수 있도록 책임 있는 역할을 다하겠다”고 강조했다.양승현 리포터