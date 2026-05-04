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경남도, 올해 첫 일본뇌염 매개모기 확인…“야외 활동 때 주의”

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모기 채집 현장. 2026.5.4. 경남도 제공


경남도 보건환경연구원은 지난달 27일 채집한 모기 중에서 일본뇌염 매개체인 ‘작은빨간집모기’ 1개체를 올해 처음 확인했다고 4일 밝혔다.

이번 발견은 질병관리청과 함께 추진하는 ‘일본뇌염 매개모기 감시사업’을 통해 확인됐다. 발견 시점은 지난해(4월 21일)보다 6일 늦어졌다. 연구원은 4월 중순 내린 비와 급격한 기온 하강이 모기의 비행 활동을 일시적으로 억제한 결과로 분석했다.

일본뇌염은 바이러스에 감염된 동물을 흡혈한 모기가 사람을 물어 전파되는 제3급 법정감염병이다. 대부분 무증상이나 경미한 증상을 보이지만 뇌염으로 진행되면 고열과 발작, 마비 등 중증 증상이 나타나며 치명률이 20~30%에 달해 주의가 필요하다. 최근 5년간 전국에서 79명, 경남에서 4명의 환자가 발생했는데, 주로 모기 개체 수가 급증하는 8~9월에 집중됐다.

연구원은 진주시 호탄동 축사를 거점으로 매주 2회 모기를 채집해 밀도와 바이러스 보유 여부를 감시한다. 아울러 기후변화에 따른 해외 유입 감염병에 대응해 뎅기열, 지카바이러스 등 6종의 병원체 검사도 병행한다.

김영록 도 보건환경연구원 감염병연구부장은 “기후변화로 모기 매개 질환의 토착화 우려가 커지는 만큼 감시 체계를 강화하고 있다”며 “야외활동 시 모기에게 물리지 않도록 예방 수칙을 준수해 달라”고 당부했다.


창원 이창언 기자
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