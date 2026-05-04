이오수 경기도의원, 수원박물관 실감영상관 작은 개관식 참석...“아이들과 시민 모두가 누리는 문화공간 기대”



이오수 의원이 4일 수원박물관에서 열린 ‘실감영상관 작은 개관식’에 참석해 지역 주민 및 관계자들과 함께 실감형 전시 콘텐츠의 성공적인 운영을 기원하며 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

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경기도의회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)이 4일 수원박물관에서 개최된 ‘실감영상관 작은 개관식’에 참석해 어린이와 시민들을 위한 문화 향유 기회 확대를 독려했다.이번에 문을 연 실감영상관은 어린이날을 하루 앞두고 개관해 지역 어린이와 가족 단위 관람객들에게 특별한 문화 체험의 장을 제공할 것으로 보인다. 특히 이번 사업은 경기도의 지원을 바탕으로 도와 시가 긴밀히 협력해 공공 문화 인프라를 확충한 모범적인 사례로 꼽힌다.또한, 이번 실감영상관은 수원시 내 각종 전시시설 가운데 수원박물관에 최초로 설치된 실감형 콘텐츠 전시공간이라는 점에서 의미를 더한다. 이를 통해 기존의 정적인 전시를 넘어, 관람객이 직접 체험하고 몰입할 수 있는 미래형 전시 환경이 구현될 것으로 기대된다.이오수 의원은 축사를 통해 “수원은 정조 대왕의 개혁정신과 역사적 자산이 살아 숨 쉬는 도시”라며 “이러한 역사적 기반 위에 첨단 실감형 콘텐츠가 결합된 이번 영상관은 과거와 미래를 잇는 매우 상징적인 공간이 될 것”이라고 밝혔다.이어 “특히 실감형 콘텐츠는 교육적 효과와 흥미를 동시에 충족시킬 수 있는 중요한 문화자산”이라며 “수원박물관이 지역을 대표하는 체험형 문화공간으로 자리매김하길 기대한다”고 덧붙였다.이날 행사에는 이 의원을 비롯해 지역 주민과 박물관 관계자들이 참석해 영상관의 출발을 축하했으며, 참석자들은 시연 프로그램을 통해 직접 콘텐츠를 관람하고 체험하는 시간을 가졌다.양승현 리포터