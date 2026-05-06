“추억 속 서커스 보러 단양으로 오세요”

8일 개장… 하루 3회 상시 공연



오는 8일 문을 여는 충북 단양 서커스 공연장. 단양군 제공

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“충북 단양으로 서커스 구경 오세요”오는 8일 충북 단양군에 서커스 공연장이 문을 연다. 5일 군에 따르면 단양읍 별곡리 사계절썰매장 인근 군유지에 마련된 서커스 공연장은 높이 16m, 지름 30m 규모의 대형 천막형 공연 시설로 414석의 관람석을 갖췄다.앞서 단양군은 지역관광 활성화를 위해 서커스 공연을 해 보자는 제안이 접수돼 관련 업체와 3년간 군유지 임대계약을 체결했다. 공연장에서는 개장일부터 오토바이 묘기를 비롯한 다양한 서커스와 퍼포먼스가 연중 상시 운영될 예정이다.공연은 평일과 주말 구분 없이 매일 오전 11시, 오후 2시, 오후 4시 하루 3회 진행되며 공연 시간은 1회당 약 70분이다. 단체 예약이 있으면 추가 공연이 마련되고, 관람 인원이 20명 미만이면 공연이 취소되거나 다음 시간대 공연으로 조정될 수 있다.관람 요금은 대인 2만 5000원, 소인 1만 8000원, 경로·단체·단양군민 2만원이다. 개장 기념 이벤트로 5월 한 달간 단양군민은 1만원의 특별 할인요금이 적용된다.군은 서커스 공연장이 단순한 볼거리 제공을 넘어 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다. 관광객 체류 시간이 길어지면 지역 내 소비가 늘어날 수 있어서다.군 관계자는 “서커스 공연장은 산과 강, 동굴 등 단양의 자연 중심 관광에 공연 콘텐츠를 접목한 새로운 시도”라며 “관광객에게 색다른 즐거움을 선사할 것”이라고 말했다.단양 남인우 기자