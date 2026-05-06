경기도, 수출기업 지원 2246억 원 펀드 조성…목표액 4.5배

경기도가 관세 인상과 중동 정세 불안 등으로 수출 여건이 나빠진 수출기업들의 경쟁력을 높이기 위해 ‘미래성장펀드 8호’ 조성을 마쳤다고 6일 밝혔다.
이 펀드는 특정 국가·품목 의존도가 높은 수출 구조를 개선하고 글로벌 시장 재편에 대응할 수 있는 기업 체질 개선 유도에 목적을 두고 있다.
경기도와 경기도경제과학진흥원이 함께 출자한 100억 원에 민간투자금 2146억 원을 합쳐 총 2246억 원을 모았다. 당초 도가 목표했던 500억 원의 4배가 넘는 금액이다.
미래성장펀드 8호는 도내 수출 기업 중 연구개발에 강점이 있는 기업, 수출 지역을 다변화하거나 수출 제품 원자재의 국산화를 추진하는 기업, 미래성장육성산업으로 사업 전환을 꾀하는 기업 등에 250억 원 이상을 투자할 예정이다.
도는 지난해 대미 관세로 어려움을 겪는 기업을 지원하기 위해 8호를 구상했으나, 최근 중동 정세 불안과 글로벌 공급망 변화 등 대외 여건이 빠르게 변하면서 지원 범위를 확대했다.
앞서 도는 지난 3월 중동 정세 영향으로 수출입 차질 등 경영 위기에 처한 기업들을 돕기 위해 ‘중동 위기 대응 특별경영자금’ 600억 원을 긴급 투입해, 현재까지 18개 기업에 83억 원을 지원했다.
안승순 기자
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