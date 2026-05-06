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‘경기 극저신용대출 2.0’ 2차 온라인 접수, 17분 만에 동났다…전화접수는 21분

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경기도청 전경


경기도가 신용평점 하위 10% 도민을 대상으로 긴급 생활자금을 지원하는 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 2차 접수가 시작된 지 21분 만에 3079명으로 선착순 마감됐다.

도가 6일 오전 9시부터 2차 신청 접수를 개시한 결과 온라인 창구인 경기민원24 누리집에는 접수 시작 17분 동안 총 5545명이 접속하는 등 수요가 몰렸다. 도는 마련된 대출금 규모를 고려해 2279명 선에서 온라인 접수를 마쳤다.

2차 사업부터 디지털 기기 활용이 어려운 취약계층을 위해 새롭게 도입한 전화 예약 접수도 개시 21분 만에 800명이 신청하며 동이 났다.

앞서 지난 2월 11일 진행된 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 1차 접수 역시 접수 시작 30분 만에 2200여명이 신청하며 조기 마감된 바 있다.

실제로 1차 대출 실행자 1618명(20억 6000만 원) 중 75.2%가 생활비 용도로 자금을 신청한 것으로 나타나 체감 경기 악화에 따른 긴급 자금 수요가 집중됐다.

‘경기 극저신용대출 2.0’은 19세 이상 신용평점 하위 10% 도민에게 50만 원에서 최대 200만 원까지 소액 대출을 지원하는 사업이다.

기존 5년이던 상환 기간을 최장 10년으로 늘려 당장의 상환 부담을 덜었으며, 대출 실행 이후에도 대상자의 상황에 맞춰 일자리 및 복지 서비스를 연계해 실질적인 자립을 돕는다.

김진효 경기도 복지정책과장은 “최근 체감 경기 악화로 금융취약계층의 어려움이 더욱 커지고 있는 상황에서 극저신용대출은 여전히 도민들에게 꼭 필요한 제도임을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 금융 지원뿐만 아니라 상담과 복지 연계를 통해 도민들이 다시 일어설 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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