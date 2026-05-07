중랑행복도시 농업센터, 가족·동화와 함께…힐링 원예 프로그램 운영

세대 공감형 도시농업 프로그램 운영



서울 중랑구 주민들이 지난달 25일 신내동 중랑행복도시농업센터에서 ‘정원과 동화’ 수업을 듣고 있다.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 3월 신설한 중랑행복도시농업센터 ‘정원과 동화-동화책과 함께하는 힐링원예’가 센터의 대표 가족 체험 프로그램으로 자리 잡았다고 7일 밝혔다. 센터는 전문가 양성, 텃밭교실, 스마트팜 체험 등 다채로운 도시농업 프로그램을 제공한다.‘정원과 동화’는 동화책과 원예 활동을 연계한 프로그램이다. 어린이와 함께 동화를 읽고 식물을 심는 과정에서 정서 안정과 유대감을 쌓도록 기획됐다. 매월 주제에 맞춰 운영되며, 어린이 재료비 1000원 외에 보호자 참가는 무료다. 부모는 물론 조부모와 손주가 함께 참여하는 등 세대 간 소통 창구 기능을 하고 있다.특히 지난달 25일에는 동화 ‘아낌없이 주는 나무’와 연계해 허브 화분 만들기 수업을 진행했다. 참여자들은 작품 속 ‘사랑과 희생’에 대해 대화하고 식물을 심으며 교감하는 시간을 가졌다. 센터 참여 인원은 2023년 5월 개관 이후 누적 3만명을 돌파했다. 지난해 11월에는 서울 자치구 최초로 도시농업 전문 인력 양성기관으로 지정됐다.류경기 중랑구청장은 “앞으로도 세대가 함께 참여할 수 있는 다양한 도시농업 프로그램을 운영해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자