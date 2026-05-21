서울 강서 마곡지구 출퇴근길 빨라진다

가양 강서로 직진 차로 증설

포켓차로 운영 등 교통 개선

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서울 강서구 마곡 산업단지와 LG사이언스파크 등으로 향하는 출퇴근길이 빨라질 전망이다.서울시는 강서구 가양동 강서로(올림픽대로~가양지하차도~양천향교역교차로) 구간에 직진 차로를 추가하고 ‘포켓차로’(교차로 부근 추가 좌회전·유턴 차로) 운영 등 교통개선 사업을 진행한다고 20일 밝혔다.강서로는 올림픽대로와 직접 연결되는 주요 보조간선도로로 최근 마곡지구 개발과 주변 교통량 증가로 가양지하차도에서 양천향교역 방향으로 정체가 심해졌다. 시는 가양지하차도의 차로 운영을 기존 좌회전·유턴 1개 차로, 직진 1개 차로에서 직진 2개 차로로 변경했다. 대아아파트 앞 교차로는 직진 차로를 2개에서 3개로 늘리고 포켓차로를 운영한다. 이를 통해 통행 상황이 기존보다 원활해질 것으로 기대하고 있다. 양천향교역 교차로는 마곡지구 방향 직진 신호를 4초 연장해 차량 흐름 개선 효과를 높였다.김상신 시 교통운영과장은 “차로 운영 개선과 신호 조정을 통해 정체 발생 구간의 통행 여건을 지속적으로 개선하고 있다”며 “정체 완화뿐 아니라 운전자 안전과 편의까지 함께 고려한 교통 개선을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자