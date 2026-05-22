서울 ‘캡슐호텔’ 스프링클러 의무화 추진

화재 사각 밀집 숙소 3중 안전장치

피난로 등 전수조사·소방시설 보완



서울시 내 한 캡슐형 숙박업소에 ‘자동확산소화기’가 설치돼 있는 모습.

서울시 제공

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서울시는 화재 발생 시 대형 인명피해 우려가 큰 캡슐호텔·도미토리 등 밀집형 숙소를 중심으로 한 소규모 숙박업소 화재안전 종합대책을 21일 발표했다. 시는 전수조사, 소방시설 보완, 통합관리 등 ‘3중 안전장치’를 가동해 화재 초기 대응력과 투숙객의 안전을 강화할 계획이다.시내 숙박업소는 총 7958곳이다. 이 가운데 90% 이상은 스프링클러나 간이 스프링클러가 설치되지 않은 것으로 파악됐다. 전체의 80%를 차지하는 영업장 면적 300㎡ 미만 소규모 숙박업소는 현행법상 간이 스프링클러 설치 의무 대상에서 제외돼 있다.시는 모든 숙박업소를 대상으로 객실 형태, 스프링클러 설치 여부, 피난로 확보 상태, 휴대용 비상조명등 설치 등을 조사한다. 이 중 캡슐형·도미토리형 등은 ‘중점관리 대상’으로 분류해 최소한의 소방시설 설치를 권고한다.맞춤형 안전 컨설팅도 진행한다. 스프링클러 설치 의무가 없거나 설치가 어려운 업소엔 ▲자동 확산소화기 ▲스프레이형 소화기 ▲단독경보형감지기 ▲콘센트형 자동화재 패치 ▲휴대용 비상조명등 등의 설치를 적극 유도할 계획이다.신규 숙박업소 관리도 강화한다. 시는 건축·용도변경 단계부터 소방시설 설치 여부와 피난·방화 계획 적정 여부를 검토하고, 숙박업 신고·등록 단계에서도 연기감지기와 스프레이형 소화기 등 안전시설 설치를 권고한다. 김성보 시장 권한대행은 “캡슐호텔 다중이용업소 지정과 스프링클러 설치 의무화 등 실효성 있는 법·제도 개선을 정부에 지속 건의해 화재로부터 시민 안전 골든타임을 지켜 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자