경북도의회, ‘제135회 경북도의회 청소년의회교실’ 운영

영덕여자중학교 학생 23명, 의사진행·전자표결 직접 체험하며 지방의회 이해



지난 22일 열린 ‘제135회 경북도의회 청소년의회교실(영덕여자중학교). 경북도의회 제공

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경북도의회(의장 박성만)는 지난 22일 의회 본회의장에서 영덕여자중학교 학생 23명이 참여한 가운데 ‘제135회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다고 밝혔다.매년 참여 학교가 꾸준히 증가하며 양적 성장을 이어온 청소년의회교실은 실제 의정활동을 생생하게 체험할 수 있는 상시 프로그램이다. 경북도의회는 청소년들이 지방의회의 기능과 역할을 이해하고 성숙한 민주시민으로 성장할 수 있도록 프로그램을 지속적으로 보완·발전시켜 나가고 있다.영덕여자중학교 1~3학년 학생들은 ▲등교 시 체육복 착용 허용 ▲대학능력시험 응시과목과 관련이 없는 교양과목의 정기고사 폐지 ▲음주로 인한 심신미약을 없애야 한다 등을 주제로 한 3분 자유발언에 이어 ▲스마트기기 자율 사용 기간 설정에 관한 조례안 등 총 4건의 안건을 처리했다.이날 참여한 한 학생은 “전자표결과 의사진행 과정을 직접 체험하면서 지방의회가 주민들의 의견을 반영해 정책을 결정하는 역할을 한다는 점을 더욱 이해하게 됐다”고 소감을 밝혔다.경상북도의회는 청소년의회교실 운영을 통해 도내 청소년들에게 지방자치제도의 근간인 지방의회의 기능과 역할을 올바르게 이해시키고, 민주시민으로서의 소양과 리더십을 함양하는 살아있는 민주시민 교육의 장으로 평가받고 있다.의회는 앞으로도 더 많은 학생들이 청소년의회교실에 참여할 수 있도록 운영을 지속 확대하는 한편, 청소년들이 성숙한 민주시민으로 성장할 수 있도록 적극 지원해 나갈 방침이다.류정임 리포터