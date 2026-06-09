GH, ‘공정거래 자율준수 프로그램’ 도입…관리자 이종선 부사장 임명



경기주택도시공사 김용진 사장(왼쪽)이 9일 ‘공정거래 자율준수 프로그램’(CP, Compliance Program)의 자율준수관리자로 이종선 부사장을 임명했다. GH 제공

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경기주택도시공사(GH)가 9일 ‘공정거래 자율준수 프로그램’(CP, Compliance Program) 선포식 및 자율준수관리자 임명식을 열고 공정·투명한 업무수행 및 준법경영 강화 의지를 선언했다.‘공정거래 자율준수 프로그램’은 기업이 스스로 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해 자체적으로 제정·운영하는 교육, 감독 등 내부 준법 시스템이다.GH는 도시개발공사 사업 특성상 토지보상, 건설·용역 계약, 입주자 모집 등 다양한 거래 관계에서 공정거래 법규 준수가 중요한 만큼, 실질적이고 체계적인 자율준수 시스템을 마련해 공정거래 문화를 선도하겠다는 방침이다.이를 위해 GH는 이종선 부사장을 CP 총괄책임자인 ‘자율준수관리자’로 임명했다. 향후 △전담 조직 구성 △임직원 대상 정기 교육 실시 △내부 감시 및 감독 체계 구축 등을 단계적으로 추진해 공정거래 자율준수 문화를 업무 전반에 정착시킬 계획이다.김용진 GH 사장은 “공정거래 자율준수 프로그램은 우리 공사 조직문화로서 지속적으로 발전시켜야 할 시스템”이라면서 “모든 임직원의 자율준수 노력을 통해 공정거래 생태계 구현과 준법문화 확산에 앞장서겠다”고 밝혔다.안승순 기자