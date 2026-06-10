서울Pn

검색

강동아트센터 물들이는 여덟 빛깔 우리 춤

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

종로 한복판으로 정원 소풍 갈까요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북토박이 가게 한자리에 모였다…13일 ‘성북로컬

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 상계한신1차·2차 재건축 주민설명회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도봉구, 취업의 열쇠 ‘어학 점수’ 집중 특강

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

7월 한 달 단기 집중 과정 운영
19세~45세 취업준비 청년 대상


  •
도봉구 오픽(OPIc), 토익(TOEIC) 강좌 안내 포스터.
도봉구 제공


서울 도봉구는 7월 한 달간 오픽(OPIc), 토익(TOEIC) 단기 집중강좌를 운영한다고 10일 밝혔다. 본격적인 하반기 채용 시즌을 앞두고, 지역 취업준비 청년들의 경쟁력을 높이기 위해서다.

구는 취업 준비로 시간적·경제적 부담이 큰 청년들이 짧은 시간 안에 효율적으로 시험을 준비할 수 있도록, 약 일주일간 매일 수업이 진행되는 ‘속전속결’ 과정을 마련했다.

오픽 강좌는 7월 6일부터 11일까지 도봉구청 세미나실에서 매일 진행된다. 시간은 오전반(오전 9시~오후 1시)과 오후반(오후 1시 30분~오후 5시 30분)으로 나눠 운영된다. 반별 수강 인원은 10명이다.

토익 강좌는 7월 20일부터 28일까지 평일 오후 1시 30분부터 오후 5시 30분까지 창동아우르네 대강당에서 교육이 이뤄진다. 모집 정원은 50명이다.

두 강좌의 대상은 구에 거주하거나 활동하는 19세부터 45세 이하의 취업준비 청년이다. 신청은 각 교육 시작일 7일 전까지 홍보 포스터에 포함된 QR코드로 하면 된다.

구 관계자는 “단기간에 어학 자격증을 취득하는 데 도움이 될 수 있도록 알차게 구성했다”며 “강좌가 청년의 성공적인 취업에 든든한 디딤돌이 되길 바란다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“34년 행정 전문가… 서울시 협조 끌어내 성동 개

유보화 서울 성동구청장 당선인

“창동기지 개발 속도… 일자리 넘치는 ‘미래경제도시

서준오 서울 노원구청장 당선인

‘안전 관악’ ‘민생 관악’ 전진한다 [현장 행정]

‘3선’ 박준희 구청장, 업무 복귀 첫날 풍수해 대비 점검

“희생과 헌신 기억합니다”…영등포구, ‘호국보훈의

6월 5일 ‘호국보훈의 달 기념행사’ 6월 6일 현충원 수송 버스 지원

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr