서울 중구 “작년 대비 위기가구 발굴 30% 늘었다”



서울 중구 ‘복지 사각지대 발굴’ 포스터

서울 중구 ‘복지 사각지대 발굴’ 포스터

중구 제공

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서울 중구가 복지 사각지대를 줄이기 위해 모니터링 대상을 확대하는 등 촘촘한 복지안전망을 구축하고 있다고 10일 밝혔다.구에 따르면 모니터링 대상자는 올해 들어 지난달 말 기준 전년 대비 28% 증가했고, 위기가구 발굴도 30% 증가한 것으로 파악됐다.구는 2023년부터 기초생활보장 중지·제외자와 긴급복지 지원 종료자 등을 모니터링 대상에 포함한 데 이어 올해는 거주 여부 확인과 연락이 어려운 가구까지 점검하고 있다.그 결과 지난해 상반기에는 82가구에 대한 모니터링을 거쳐 위기 상황인 31가구를 발굴했다. 올해는 지난달 말까지 105가구를 살펴 40가구를 발굴했다.발굴한 위기가구에는 공적 복지 제도와 민간 자원을 연계해 맞춤형 지원을 하고 있다. 법정 복지대상자로 선정되기 어렵거나 갑작스러운 위기에 처한 주민에게는 선지원 후조사 방식으로 긴급복지를 제공한다.긴급복지는 실직이나 휴·폐업, 질병·부상 등 예기치 못한 위기에 놓인 가구를 신속 지원하는 제도다. 중구에서는 올해 지난 5월 말 기준 총 367건(3억 8500만원)을 지원했다.지난 2월 다산동에 홀로 사는 A(76)씨에 대해 긴급복지 의료비 300만원 등을 지원하기도 했다. A씨는 지난 1월 기초생활보장을 신청한 뒤 지원 대상에서 제외됐으나 심혈관질환 수술을 위한 치료비 마련이 시급했다.본인이 복지 도움이 필요하거나 이웃이 어려움을 겪는다면 중구청 홈페이지나, 카카오톡 채널, 보건복지부 복지위기 알림 애플리케이션 등을 통해 신고하면 된다.김길성 구청장은 “고유가·고물가로 경제적 어려움을 겪는 주민이 늘어날 수 있는 만큼, 누구도 복지 사각지대에 놓이지 않도록 촘촘한 복지망을 구축해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자